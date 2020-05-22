То, чем россияне пугали Донбасс, они же и сделали сами

Жители оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей на своей шкуре почувствовали, как сладкие обещания России обернулись суровой реальностью

Как за шесть лет поменялось мнение людей в ОРДЛО, наглядно продемонстрировал на своей странице в Фейсбуке пользователь Серж Сергев на примере закрытия одной из шахт на Луганщине, опубликовав весьма показательное видео. Чтобы его посмотреть, доскролльте страницу вниз.

На кадрах, датированных 2014 годом сначала появляется мужчина, который рассказывает, что их пугают закрытием шахт, и уверяет, что РФ никогда не закроет ни единой шахты на Донбассе, потому что это «великая страна, которой нужны энергоносители».

И сразу же – видео весны 2020 года, где шахтеры и их семьи требуют выплаты зарплат. Одна из участниц рассказывает, что ее мужа-шахтера рассчитали с работы за полгода до пенсии, она также потеряла работу, а дома – 13-летний сын-школьник.

«22 года проработала на шахте. Что же это творится? Пособие 2000 перечислили (в рублях). Как можно кормить детей? Как можно платить коммуналку? Люди добрые, услышьте нас! Люди добрые, что творится? Каратели!», – со слезами на глазах говорит она на камеру.

Дальше – снова 2014-й, и снова тот же мужчина вещает о том, что «б*ндеровцы придут, те, которые в Киеве сидят, незаконное правительство, и они закроют сразу все шахты».

В 2020 году люди буквально атакуют местное руководство, не киевское, с требованием не закрывать шахты и отдать честно заработанные деньги. Те же убегают молча от толпы разъяренных и голодных работников.

И снова хроника возвращает в 2014 год, где на здание ОГА водружается российский триколор, а один из присутствующих в кадре радостно говорит, что «наконец-то люди добились того, чего хотели, установили власть ту, которая им ближе».

А тем временем в д#ре))) Ожидание и реальность)) Gepostet von Серж Сергев am Freitag, 22. Mai 2020

Напомним, украинцы из своего кармана заплатят за "Вечерний квартал" и "экстрасенсов" для ОРДЛО.

Как сообщала Politeka, "русский мир" превратил Луганск во второй Чернобыль: пугающие кадры

Также Politeka писала, что в РФ внезапно признали "ЛНР" частью Украины: что сообщают каналы пропагандистов.