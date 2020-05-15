Писатель не верит в то, что отношение жителей Донбасса к Украине изменится

Украина должна отгородиться от оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей высокой стеной

Такое мнение в интервью изданию «Гордон» в октябре 2015 года высказал бывший советский разведчик, бежавший в Великобританию и ставший известным писателем, Виктор Суворов.

Он уверен, что жители ОРДЛО никогда не изменятся.

«Только стена! Никого в «ДНР» и «ЛНР» вы не перевоспитаете. Есть вещи, заложенные генетически. Если люди так легко пошли на так называемый референдум о так называемой независимости Донецкой и Луганской областей, значит, стену надо возводить уже сегодня и отделиться от этой чертовой раковой опухоли», – заявил он.

По его словам, за время войны Украина показала, что сможет прожить без этих регионов, которые мечтают о «русском мире».

«Уже все поняли: Донбасс не кормит, а гонит порожняк. Вы проживете и без него, он вам не нужен. Те, кто за Украину, должен собрать вещи, уехать из «ДНР» и «ЛНР» навсегда, начать новую жизнь на мирных территориях», – подчеркнул писатель.

Суворов рассказал, что к ментальной катастрофе на востоке Украины привел негативный отбор населения, который практиковался на территории бывшего СССР последние сто лет. Люди, не принявшие революцию 1917 года, либо погибли, либо выехали за границу. Первое поколение СССР – дети тех, кто воевал с большевиками, либо сидел, поджав хвост. Затем Вторая мировая война унесла самых активных и героических, многих сгноили в лагерях. Третье поколение – это дети тех, кто никогда не выступал против.

В Украине все было еще хуже.

«Гниды, которые сейчас, в условиях войны, продолжают воровать и строить коррупционные схемы, – это потомки тех, кто прошел негативный отбор. Их родители и деды вели себя так же в 1941-м и 1917-м. Это страшно и жутко. Но мне приятно осознавать, что сколько бы Украину не пропускали через сито негативного отбора, до конца не просеяли: остались те, кто дал новые всходы – первый и второй Майдан», – подчеркнул писатель.

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