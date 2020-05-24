Мощный суперциклон «Амфан» накрыл Индию и Бангладеш и привел к многочисленным смертям и разрушением

Стихия разбушевалась на берегу Индийского океана, ударив по отдельным районам Индии и Бангладеша. Сильнейший ветер разрушал здания и валил деревья. В результате разрушений погибло уже больше сотни человек. В Бангладеше уже заявили, что «Амфан» стал самым сильным циклоном за последние 10 лет.

Стихия бушевала с 20 мая и за это время успела разрушить более миллиона домов и принесла ущерб на более 13 миллиардов долларов.

Ветер обрывал линии электропередач, разрушал системы водопровода и нанес непоправимый ущерб сельскому хозяйству, уничтожив урожай.

Всего из-за шторма пострадали 15 миллионов человек. Это люди, которые получили травмы, остались без жилья или урожая. В Индии жертвами стихии стали 80 человек, а в Бангладеше – 20.

23 мая власти Западной Бенгалии обратились к Индии с просьбой о помощи в связи с разрушительной бурей. Там объявлено стихийное бедствие.

В соцсетях публикуют множество кадров с последствиями разрушений.

Ранее мы писали о том, что атмосферный фронт принес на территорию Украины суровую непогоду. В частности, мощная стихия обрушилась на Прикарпатье.

Местные жители жалуются, что в Коломые (Ивано-Франковская область) прошел сильный град, который за считанные минуты побил не только окна, но и растения на огородах.

По информации местных СМИ, пока в Коломые шел сильный град, на областной центр обрушился мощный ливень.

Напомним, мощная стихия обрушилась на Украину: "за считанные минуты...", детали и кадры "апокалипсиса".

Как сообщала Politeka, столицу накрыли "зольные бури", здоровье киевлян под угрозой: "28 тонн ежедневно".

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