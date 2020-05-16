Атмосферный фронт принес на территорию Украины суровую непогоду
Об этом пишет Politeka.net.
В частности, мощная стихия обрушилась на Прикарпатье.
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Местные жители жалуются, что в Коломые (Ивано-Франковская область) прошел сильный град, который за считанные минуты побил не только окна, но и растения на огородах.
Помимо этого, пользователи в социальных сетях активно публиковали фото и видео погодного явления, которое обрушилось на Ивано-Франковскую область.
"У водосточной трубы целая тачка града. Мы все дальше от зимы и ближе к лету", - написал местный житель Владимир.
По информации местных СМИ, пока в Коломые шел сильный град, на областной центр обрушился мощный ливень.
Ранее мы рассказывали, что 16 мая часть Украины зальет. По прогнозам синоптиков, в Украине на большинстве территории температура воздуха будет колебаться в пределах 14-19 с отметкой плюс, на Юге до +23.
Ночью температура будет низкой, до 4-8 выше нуля, в южных областях 8°-13° тепла.
В некоторых районах Карпат будут заморозки до -3 градусов. В западных регионах днем будет +18, а ночью похолодает до 5 тепла. В восточных регионах дожди, днем от 13 до 17 тепла. В северных областях дождей не предвидится. Температура воздуха днем до +17, а ночью +5 градусов.
Что касается столицы, то в Киеве днем синоптики прогнозируют +16.
Напомним, ливни и грозы отступят, но май готовит новое испытание украинцам.
Как сообщала Politeka, май нанесет новый холодный удар, названа дата: важное предупреждение синоптика.
Также Politeka писала, что аномальная буря обрушилась на Украину: появились кадры из эпицентра.