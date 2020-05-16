Атмосферный фронт принес на территорию Украины суровую непогоду

Об этом пишет Politeka.net.

В частности, мощная стихия обрушилась на Прикарпатье.

Местные жители жалуются, что в Коломые (Ивано-Франковская область) прошел сильный град, который за считанные минуты побил не только окна, но и растения на огородах.

Помимо этого, пользователи в социальных сетях активно публиковали фото и видео погодного явления, которое обрушилось на Ивано-Франковскую область.

"У водосточной трубы целая тачка града. Мы все дальше от зимы и ближе к лету", - написал местный житель Владимир.

По информации местных СМИ, пока в Коломые шел сильный град, на областной центр обрушился мощный ливень.

Gepostet von Павло Григорук am Freitag, 15. Mai 2020

Ранее мы рассказывали, что 16 мая часть Украины зальет. По прогнозам синоптиков, в Украине на большинстве территории температура воздуха будет колебаться в пределах 14-19 с отметкой плюс, на Юге до +23.

Ночью температура будет низкой, до 4-8 выше нуля, в южных областях 8°-13° тепла.

В некоторых районах Карпат будут заморозки до -3 градусов. В западных регионах днем будет +18, а ночью похолодает до 5 тепла. В восточных регионах дожди, днем от 13 до 17 тепла. В северных областях дождей не предвидится. Температура воздуха днем до +17, а ночью +5 градусов.

Что касается столицы, то в Киеве днем синоптики прогнозируют +16.

Напомним, ливни и грозы отступят, но май готовит новое испытание украинцам.

Как сообщала Politeka, май нанесет новый холодный удар, названа дата: важное предупреждение синоптика.

Также Politeka писала, что аномальная буря обрушилась на Украину: появились кадры из эпицентра.