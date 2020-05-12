В Украине сняли на видео явление, очень похожее на пылевую бурю

Стихию засняли в окрестностях города Коломыя (Ивано-Франковская область). Об этом сообщили на Facebook-странице местного издания "Край". (Чтобы посмотреть видео – проскролльте вниз)

Из-за природного явления в условиях ограниченной видимости произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как видно на кадрах, мощный ветер поднимает с полей целые тучи пыли, в воздухе стоит мгла, которая существенно ограничивает видимость на дороге. Очевидно, из-за этой ситуации случилась авария - столкнулись два легковых автомобиля.

"Вниманию водителей! Непростая ситуация именно в эти минуты на пути к Коломые. Вспоминается недавняя пылевая буря в Киеве. Природные явления приобретают аномальный характер", - сказано в подписи к опубликованному видео.

Отметим, в сети активно обсуждают происходящее. При этом многие считают, что причины необычного опасно явления кроется в вырубке лесов. В сети предполагают, что если не прекратить уничтожение деревьев, то дальше будет только хуже.

«Нет лесов порозкопувалы янтарные леса, образовалась пустыня вот вам и аномалия. Мы в это не верим но природа жестоко предписывает. Это еще только цветочки», «Сами себе сделали, надо насаждать деревьев, потому что будем скоро, как в пустыне с пылевыми бурями», «Это начало, дальше будет», «Страшно», «чем дальше, тем страшнее», - пишут в сети.

Буря в напрямку Коломиї До уваги водіїв! Непроста ситуація саме в ці хвилини на шляху до Коломиї. Згадується нещодавня пилова буря в Києві. Природні явища набувають аномального характеру. Дякуємо за люб'язно надане відео Віталій Фещук. Gepostet von Газета "Край" am Montag, 11. Mai 2020

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