Боевики взяли в окружение мирных жителей на Донбассе

Как передает Politeka.net, об этом сообщили в штабе ООС.

Известно, что оккупанты разместили артиллерийские системы рядом з жилыми домами и оттуда вели огонь по украинским позициям, тем самым прикрывая себя от ответного огня.

"Своими действиями враг не только создавал непосредственную угрозу для местных жителей, но и показал, как "умело" российские наемники умеют прятаться за спинами детей и женщин", – отметили в ООС.

По данным разведки, боевики прямо на глазах мирных жителей проводили подготовку к ведению огня.

"На глазах испуганных горожан захватчики неоднократно совершали демонстративное развертывание расчетов на огневых позициях и подготовку к ведению огня в направлении Новомосковское. В случае открытия огня траектория снарядов проходила бы над густонаселенными кварталами", – сообщили в ООС.

Кроме того, в разведке утверждают, что жителей северо-западных районов Донецка намерены принудительно эвакуировать, что свидетельствует о подготовке следующих провокаций и является очередным грубым нарушением прав гражданского населения на временно оккупированных территориях.

Ранее военный обозреватель Михаил Жирохов объяснил, что активизация боевиков на Донбассе является лишь "информационным пузырем". По его словам, наступления ждать не стоит, так как вооруженные формирования "Л/ДНР" - это только "мясо", у них нет ни службы мобилизации, ни резервистов.

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