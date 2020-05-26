Причиной падения вертолета Ми-8 могла стать техническая неисправность

Трагедия произошла утром 26 мая в Андырском районе Чукотки в России, передает Politeka.net со ссылкой на телеграм-каналы 360tv.ru и Mash.

Сообщается, что Ми-8 рухнул недалеко от аэродрома Угольные копи незадолго после взлета. После удара о землю летательный аппарат загорелся. В результате ЧП выживших нет, погибли четыре человека.

В Минобороны заявили, что вертолет выполнял учебно-тренировочный полет. По предварительной информации, причиной катастрофы могла стать техническая неисправность.

В сети появились первые кадры с места ЧП.

Ранее мы сообщали, 19 мая в Подмосковье разбился военный вертолет. Так, недалеко от города Клин Ми-8 упал во время учебно-тренировочного полета.

Судно рухнуло в болото на безлюдной местности. Никому из экипажа выжить не удалось. Всего в результате авиакатастрофы погибли три человека.

По предварительным данным, вертолет упал из-за технической неисправности. Известно, что он выполнял полет без боекомплекта.

Еще до спасателей вертолет обнаружили очевидцы. Люди рассказали, что заметили над лесом зависший летательный аппарат, который вращался вокруг своего винта в обратную сторону. По их словам, вертолет сделал около 10 оборотов и упал на землю с высоты около 100 метров.

Напомним, самолет с россиянами неожиданно рухнул, никто не выжил: первые подробности и кадры трагедии.

Как сообщала Politeka, самолет с россиянами рухнул на взлетную полосу: люди падали один за другим, видео.