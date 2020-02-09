Летевший из Москвы самолет не смог нормально приземлиться в российском Усинске (республика Коми)

Как стало известно из российских СМИ и Telegram-каналов, у самолета возникли проблемы с шасси, поэтому он буквально врезался в снег, приземлившись на брюхо. Во время приземления самолет сильно ударился хвостом.

На видео, которые опубликовали в Telegram-канале Lshot, видно, что людей эвакуировали из самолета при помощи надувных трапов. Люди в панике покидали самолет, съезжая по его крыльям. Как сообщают очевидцы, у некоторых не получалось удержаться, и они падали на взлетную полосу. Добавим, что в Усинске сейчас лежит снег, там довольно холодно.

Как стало известно, на борту лайнера находилось более 90 человек. По данным из разных источников, пострадало несколько человек. Большую часть пассажиров благополучно спустили по надувному трапу. Один из пассажиров отметил, что экипаж хорошо сработал, поэтому удалось избежать трагедии и жертв.

На данный момент выясняется, по какой причине самолет попал в аварию. Кроме версии с шасси рассматривается также версия плохих погодных условий и видимости.

В комментарии Lshot пассажир этого рейса рассказал, что при посадке самолет наклонило вбок. Вероятнее всего, это случилось из-за сильного ветра. По словам мужчины, было слышно удар в момент, когда от самолета оторвало шасси.

«Удар был сильным, но вроде все нормально. Ехали уже буквально на кузове, хорошо, что полоса обледенелая, крыло тоже порвало, топливо полилось. Но все живы, все хорошо. Пилоты хорошо справились», - отметил пассажир.

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Отметим, что в январе произошла еще одна авария с российским самолетом. Самолету пришлось совершить жесткую посадку в Турции, потому что лайнер получил серьезные повреждения. По данным СМИ, у самолета тоже были проблемы с шасси, в результате чего разорвало его фюзеляж.

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