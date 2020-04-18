Трагедия произошла утром в субботу, 18 апреля, под Хабаровском в России

Как передает Politeka.net со ссылкой на телеграм-каналы Life Shot и 360tv.ru, легкомоторный частный самолет марки Л-4 рухнул на землю в 30 км от города и на 700 метров севернее села Лесное.

По предварительной информации, на борту находились три человека (есть данные, что четверо), все они погибли.

Следственный комитет РФ завел дело по статье о нарушении правил безопасности. На месте происшествия работают следователи.

Стало известно, что рассматриваются несколько версий причины авиакатастрофы: ошибка пилота и отказ техники.

Ранее мы сообщали, СК РФ рассекретил кадры с места авиакатастрофы, произошедшей год назад в аэропорту Шереметьево с "Суперджетом". Также названы причины трагедии, в результате которой погиб 41 человек.

По данным следствия, Денис Евдокимов, командир воздушного судна RRJ-95B, следовавшего сообщением Москва – Мурманск, осуществил грубую посадку на взлетно-посадочную полосу, что повлекло разрушение и возгорание самолета.

На кадрах видно, как пассажиры выбегают из пылающего самолета, правда, спасутся не все.

Отмечается, что собранные во время следствия сведения опровергают версию командира о возможной неисправности самолета. Евдокимова обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть двух и более лиц, крупного ущерба).

Напомним, два вертолета столкнулись в небе: много жертв.

Также Politeka писала, что самолет с пассажирами разбился на востоке страны: 20 человек на борту.