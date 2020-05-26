Террорист с 2014 года воевал против Украины

Российско-оккупационные войска "Л/ДНР" продолжают нести потери среди военного командования

Об этом в своем Facebook рассказал офицер ВСУ Анатолий Штефан с позывным "Штирлиц", передает Politeka.net.

Сообщается, что 24 мая в оккупированном российскими войсками скончался один из командиров боевиков "Август".

Как утверждает Анатолий Штефан, командир кремлевских террористов "Л/ДНР" "самоликвидировался" в СИЗО Луганска.

На портале "Миротворца" сказано, что Александр Костин с позывным "Август", который родился в 1967 году, проживал в городе Свердловск Луганской области.

"Командир отдельного механизированного батальона Народной Милиции ЛНР. В ходе боевых действий был ранен, проходил лечение в городе Санкт-Петербург. Летом 2014 года - член батальона "Призрак", - сказано в его личном профайле.

"Из-за карантина "Август" был помещен в одиночную камеру. Он был человеком нездоровым — у него был сахарный диабет, а лечение ему в СИЗО не проводили. По имеющимся данным, в крайнее время у него было 2 сердечных приступа. Вчера у него случился очередной приступ, в результате чего он скончался", - информируют подконтрольные боевикам СМИ.

Стоит отметить, что ранее суд террористов приговорил "Августа" к 14 годам заключения за совершение "тяжких преступлений, в числе которых убийство и нанесение тяжких телесных повреждений, в том числе женщине и ребенку, грабеж в особо крупном размере, угон транспортных средств".

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