Боевики организовали базу в густонаселенной части оккупированного Донецка

Соответствующее фото опубликовал в своем телеграм-канале пользователь под ником «Добрый Шубин».

Речь идет о Ленинском районе города, а на территории базы хранится стрелковое оружие, патроны, гранаты и гранатометы.

«В 40 метрах от школы. Все, что нужно знать о том, как "воюют" террористы», – подчеркивает блогер.

Если внимательно рассмотреть снимок, то видно, что рядом с базой находится не только школа, но и пенсионный фонд, большой рынок, помещение ЗАГСа, спортклуб, районная администрация, а также много жилых домов.

Если вдруг боевики решат открыть огонь, то десятки, а то и сотни людей могут пострадать от действий террористов.

Ранее мы рассказывали о том, что 24 мая в оккупированном российскими войсками Луганске скончался один из командиров боевиков «Август».

Как утверждает Анатолий Штефан, командир кремлевских террористов "Л/ДНР" «самоликвидировался» в СИЗО.

На портале «Миротворца» сказано, что Александр Костин с позывным "Август", который родился в 1967 году, проживал в городе Свердловск Луганской области.

"Командир отдельного механизированного батальона Народной Милиции ЛНР. В ходе боевых действий был ранен, проходил лечение в городе Санкт-Петербург. Летом 2014 года - член батальона «Призрак», - сказано в его личном профайле.

«Из-за карантина «Август» был помещен в одиночную камеру. Он был человеком нездоровым — у него был сахарный диабет, а лечение ему в СИЗО не проводили. По имеющимся данным, в крайнее время у него было 2 сердечных приступа. Вчера у него случился очередной приступ, в результате чего он скончался», - информируют подконтрольные боевикам СМИ.

Напомним, в "ДНР" решили нанести "удар" по экономике Украины.

Как сообщала Politeka, "русский мир" превратил Луганск во второй Чернобыль: пугающие кадры

Также Politeka писала, что боевики определили новую цель на Донбассе: "нужны территории в районе...".