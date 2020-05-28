Пока в Киеве думают, как урегулировать ситуацию на Донбассе, оккупанты продолжают игнорировать все возможные договоренности

Боевики семь раз нарушили режим прекращения огня за последние сутки, обстреляв позиции украинских защитников из запрещенного минскими договоренностями крупнокалиберного вооружения, передает Politeka.net со ссылкой на информацию пресс-центра ООС.

Оккупанты палили из минометов калибра 120 мм и 82 мм, которые давно должны были быть отведены от линии соприкосновения, а также из гранатометов и стрелкового оружия.

Так, неподалеку Новотроицкого они обстреляли оборонительные укрепления наших защитников с автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а вечером, кроме гранатометов, применили стрелковое оружие.

Возле Широкино боевики палили с гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а возле Старогнатовки обстреляли украинские позиции из автоматов.

Из минометов калибра 120 мм, автоматических станковых, а также противотанковых гранатометов агрессор вел огонь у населенного пункта Луганское. Неподалеку Крымского и Новолуганского оккупанты использовали минометы 82-го калибра.

Отметим, что подразделения ООС своевременно реагировали на провокации и прицельным огнем остудили запал террористов. Более того, утром воины, которые защищают подступы к Марьинке, сбили беспилотник террористов.

К счастью, сутки прошли без потерь с украинской стороны.

Ранее мы сообщали о том, что 26 мая в зоне ООС 24-летний военнослужащий 28-й омбр Виталий Лимборский погиб в результате пулевого ранения в голову. Командование подразделения выразило соболезнования родным погибшего офицера и пообещало отомстить российско-оккупационным войскам "Л/ДНР" за побратима.

Напомним, ВСУ мощно отомстили боевикам на передовой.

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