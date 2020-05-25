Установить личность погибшего Героя Сергея Тимощука удалось спустя несколько лет

Об этом информирует местный портал Славуты.

Отметим, что официальная церемония прощания с бойцом 80-й ОДШБ, который погиб в бою за Луганский аэропорт в 2014 году, состоялась 24 мая.

"Сегодня, 24 мая, жители Славутчины провели в последний путь своего земляка, защитника Украины, солдата 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Сергея Тимощука. Гражданское прощание с Героем прошло в городском Дворце культуры. Похоронили Сергея Тимощука на городском кладбище со всеми воинскими почестями", - сказано в сообщении.



Стоит отметить, что Сергей Тимощук после школы получил диплом "автослесаря" и был призван в ряды ВСУ в 2013 году.

В 2014 году молодой Сергей Тимощук участвовал в боях с российскими войсками за Луганский аэропорт.

В ночь с 31 августа на 1 сентября 2014 года, после 146 дней обороны, силы АТО вышли из руин аэропорта, уничтожив при этом несколько единиц российской бронетехники. Пробиться к своим удалось не всем - 31 августа 2014 года, защищая Украину от российско-оккупационных войск "Л/ДНР", десантник Сергей Тимощук погиб.

"После захвата территории аэропорта, тело мужественного воина попало в руки оккупантов. Семье Героя, общине города и командованию Вооруженных сил Украины понадобилось почти шесть лет для того, чтобы вернуть его на родную землю", - добавили местные журналисты.



Добавим, что у погибшего героя Сергея Тимощука остались мать и две сестры.

Все эти годы друзья и близкие молились о чуде, чтобы Сергей вернулся домой живым, но они не помогли. И мама до последнего отказывалась верить результатам ДНК-исследования и тому, что Сергея уже нет в живых.

"Склоняю голову...", "Вечная память солдату, который защищал Родину!", "Вечная память. Спасибо, брат...", "Парень погиб в 18 лет. Совсем ребенок, но пошел на войну защищать свою землю. Склоняю голову перед земляком...", "Как дончанин, искренне желаю российским матерям, отправляющим своих детей воевать на Донбасс, не дождаться своих сыновей. Тебе, герой, спасибо, ты и меня защищал", "Слава Герою", - отреагировали украинцы в комментариях.

Напомним, жизнь офицера трагически оборвалась, без отца остались двое детей: "Не рассчитал силы".

Как сообщала Politeka, Украина потеряла отважного бойца, врачи борются за жизнь его товарища: «было всего 29 лет».

Также Politeka писала, что бойцы ВСУ начали операцию «месть», ситуация на Донбассе резко изменилась: кадры уничтожения.