Обычно протесты проходят не так

На Банковой разгорелся бунт против главы Минздрава Максима Степанова

Вечером в пятницу, 29 мая, украинцы собрались под окнами здания офиса президента, чтобы выразить свое недовольство министром здравоохранения. Кадры с места проведения акции появились в Телеграм-канале PavlovskyNews.

Люди обвиняли министра в закупке защитных костюмов для медиков по завышенным ценам.

Акция протеста проходила весьма оригинально. Так, протестующие установили под окнами офиса Зеленского ди-джейский пульт, за которым стоял мужчина в маске с изображением министра. На всю улицу звучала хип-хоп музыка.

Протестующие потанцевали под музыку где-то полчаса, после чего зажгли файеры и устроили задымление на Банковой.

Ранее сообщалось, что десятки разъяренных украинцев пришли под здание КГГА с серьезным требованием.

В частности, настоящий бунт под окнами столичного мэра Виталия Кличко устроили инвесторы банка "Аркада". Протестующие пришли под КГГА и требуют, чтобы банк "Аркада" возобновил строительство домов, а власти Киева не мешали этому процессу.

Из-за акции протеста под окнами Виталия Кличко было частично перекрыто движение на Крещатике, а главную улицу столицы охватил дым от файеров.

"Кличко, выходи" - один из главных лозунгов протестующих.

Кроме этого, возмущенные вкладчики банка "Аркада" требуют, чтобы столичные власти в лице Виталия Кличко ускорили ввод в эксплуатацию уже построенных домов.

Напомним, бунт вспыхнул под окнами Кличко, люди доведены до отчаяния: кадры Крещатика в дыму.

Как сообщала Politeka, украинцы взбунтовались после слов Зеленского, под Офисом огонь и дым: кадры и подробности.

Также Politeka писала, что под окнами Зеленского крики и дымовые шашки, новый Майдан набирает обороты: кадры с места.