На Банковой разгорелся бунт против главы Минздрава Максима Степанова
Вечером в пятницу, 29 мая, украинцы собрались под окнами здания офиса президента, чтобы выразить свое недовольство министром здравоохранения. Кадры с места проведения акции появились в Телеграм-канале PavlovskyNews.
Люди обвиняли министра в закупке защитных костюмов для медиков по завышенным ценам.
Акция протеста проходила весьма оригинально. Так, протестующие установили под окнами офиса Зеленского ди-джейский пульт, за которым стоял мужчина в маске с изображением министра. На всю улицу звучала хип-хоп музыка.
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Протестующие потанцевали под музыку где-то полчаса, после чего зажгли файеры и устроили задымление на Банковой.
Ранее сообщалось, что десятки разъяренных украинцев пришли под здание КГГА с серьезным требованием.
В частности, настоящий бунт под окнами столичного мэра Виталия Кличко устроили инвесторы банка "Аркада". Протестующие пришли под КГГА и требуют, чтобы банк "Аркада" возобновил строительство домов, а власти Киева не мешали этому процессу.
Из-за акции протеста под окнами Виталия Кличко было частично перекрыто движение на Крещатике, а главную улицу столицы охватил дым от файеров.
"Кличко, выходи" - один из главных лозунгов протестующих.
Кроме этого, возмущенные вкладчики банка "Аркада" требуют, чтобы столичные власти в лице Виталия Кличко ускорили ввод в эксплуатацию уже построенных домов.
Напомним, бунт вспыхнул под окнами Кличко, люди доведены до отчаяния: кадры Крещатика в дыму.
Как сообщала Politeka, украинцы взбунтовались после слов Зеленского, под Офисом огонь и дым: кадры и подробности.
Также Politeka писала, что под окнами Зеленского крики и дымовые шашки, новый Майдан набирает обороты: кадры с места.