Так просто не разгонишь

Участники протеста выдвинули требования к президенту Украины Владимиру Зеленскому во время акции под его Офисом

Как сообщает Politeka.net, детали и кадры происшествия опубликовал Telegram-канал "Pavlovsky news".

25 мая около двухсот человек собрались у Офиса президента поддержать Яну Дугарь, Андрея Антоненко и Юлию Кузьменко, которых обвиняют в убийстве журналиста Павла Шеремета. Они потребовали, чтобы Владимир Зеленский лично явился на судебные заседания по этому делу, когда фигурантам будут выбирать меры пресечения (сейчас Антоненко и Кузьменко находятся под арестом). По словам украинцев, президент должен взять на себя ответственность, как обещал на недавней пресс-конференции.

Кроме того, активисты, родные и близкие обвиняемых просят обеспечить соблюдение законов и принципа презумпции невиновности. Протестующие также требуют наказать людей, которые оказывают давление на судей Печерского и Апелляционного судов.

Под конец акции протестующие зажгли фаеры. Местность у Офиса президента осветилась красным, а над людьми поднялся густой дым. Участники скандировали: "Свободу политзаключенным".

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