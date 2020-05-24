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Протестующие с Майдана пришли к офису Владимира Зеленского в Мариинском дворце и устроили акцию под его окнами

Днем в воскресенье, 24 мая, в Киеве прошла акция «Стоп реванш», участники которой выступали против плана Владимира Зеленского по достижению мира на Донбассе. После небольшого выступления на Майдане около 3 тысяч участников протеста выдвинулись к офису президента и устроили акцию уже под его окнами (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу вниз).

Известно, что участники митинга также требовали увольнения главы Офиса президента Андрея Ермака. Люди жгли дымовые шашки и скандировали лозунги. После 17 часов акция подошла к концу. При этом ее участники заявили, что планируют устраивать подобные протесты и в будущем.

В связи с акцией в центр Киева были стянуты дополнительные силы полиции и Нацгвардии.

До этого мы писали о том, что около тысячи представителей общественных организаций ветеранов АТО, волонтеров и добровольцев собрались на главной площади Киева в воскресенье, 24 мая. Они недовольны стратегией власти по прекращению войны на Донбассе.

В связи с массовой акцией на Майдане были усилены меры безопасности. Известно, что в центр стянуты дополнительные силы полиции и Национальной гвардии Украины. Наряды правоохранителей будут нести службу в усиленном режиме.

Мітинг під будинком, де живе Зеленський pic.twitter.com/f3XqkzOERy — Голобуцький Олексій (Holobutskyj Olexij) (@Holobutsky) May 24, 2020

Напомним, ситуация под Кабмином накаляется, стягивают полицию, движение парализовано: кадры «восстания автобусов».

Как сообщала Politeka, бунт вспыхнул под окнами Зеленского: в ход пошли шины, что происходит.

Также Politeka писала, что новый Майдан захлестнул Киев в разгар карантина, властям выдвинули ультиматум.