Протестующие с Майдана пришли к офису Владимира Зеленского в Мариинском дворце и устроили акцию под его окнами
Днем в воскресенье, 24 мая, в Киеве прошла акция «Стоп реванш», участники которой выступали против плана Владимира Зеленского по достижению мира на Донбассе. После небольшого выступления на Майдане около 3 тысяч участников протеста выдвинулись к офису президента и устроили акцию уже под его окнами (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу вниз).
Известно, что участники митинга также требовали увольнения главы Офиса президента Андрея Ермака. Люди жгли дымовые шашки и скандировали лозунги. После 17 часов акция подошла к концу. При этом ее участники заявили, что планируют устраивать подобные протесты и в будущем.
В связи с акцией в центр Киева были стянуты дополнительные силы полиции и Нацгвардии.
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До этого мы писали о том, что около тысячи представителей общественных организаций ветеранов АТО, волонтеров и добровольцев собрались на главной площади Киева в воскресенье, 24 мая. Они недовольны стратегией власти по прекращению войны на Донбассе.
В связи с массовой акцией на Майдане были усилены меры безопасности. Известно, что в центр стянуты дополнительные силы полиции и Национальной гвардии Украины. Наряды правоохранителей будут нести службу в усиленном режиме.
Напомним, ситуация под Кабмином накаляется, стягивают полицию, движение парализовано: кадры «восстания автобусов».
Как сообщала Politeka, бунт вспыхнул под окнами Зеленского: в ход пошли шины, что происходит.
Также Politeka писала, что новый Майдан захлестнул Киев в разгар карантина, властям выдвинули ультиматум.