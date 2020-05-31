Смена на наблюдательном посту на админгранице с оккупированным Крымом обернулась ЧП

Как передает Politeka.net, об этом информирует пресс-служба ВСП ВСУ.

Известно, что инцидент произошел 30 мая около 5 часов утра.

В частности, на наблюдательном посту, который расположен на административной границе с оккупированным российскими войсками Крымом, бесследно исчез боец ВСУ.

"В районе полуострова Чонгар во время несения службы на наблюдательном посту было выявлено отсутствие военнослужащего одного из подразделений Вооруженных Сил Украины", - информирует пресс-служба ведомства.

Военные отмечают, что поисковые мероприятия не принесли положительных результатов: офицер на телефонные звонки не отвечает, его точное местонахождение неизвестно.

В ВСП ВСУ предположили, что его могли похитить российские военнослужащие во время несения службы. Рядом с наблюдательным постом офицеры обнаружили следы борьбы с неизвестными лицами.

В пресс-службе добавили, что на данный момент прилагаются все усилия для установления местонахождения пропавшего бойца ВСУ. Документы об исчезновении военнослужащего были переданы силовикам.

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Сейчас они проводят там земляные и строительные работы, которые зафиксировала СММ ОБСЕ. Эту информацию озвучил дипломат Евгений Цимбалюк.

По словам украинского дипломата, Россия вместо создания новых участков разведения сил возвращает на прежние позиции свои вооруженные формирования.

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