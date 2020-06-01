В Украине произошло серьезное землетрясение, заставившее людей испугаться

Подземные толчки были зафиксированы на Прикарпатье в понедельник, 1 июня, около 07:22. Как рассказали в Главном центре специального контроля, источник землетрясения находился в районе города Долина Ивано-Франковской области на глубине 2 км. Сила толчков составила 3,2 бала по шкале Рихтера.

«Землетрясение может ощущаться отдельными людьми внутри помещения, особенно на верхних этажах и не несет угрозы для населения», - сообщили в ГЦСК.

В свою очередь, жители Долины, Болехова и близлежащих сел всерьез испугались из-за толчков.

«Так продолжалось минут 30. Собаки выли, лаяли, как если бы в село зашли чужаки, или как на пожар. Был слышен гул (я думала, что это поезд идет к берегу. Это такой гул, когда товарняк едет в Долину.) А потом все стихло. Птицы замолкли, собаки перестали лаять, все замерло секунд на 5-10. И начало трясти...Соседи выбежали на улицу, потому что думали, что это что-то у меня. Я думала, что у соседей. Но все обошлось», - написала в сети Оксана Ярич-Салюк.

«Нами так трясло, что я думала, что кто-то вырывает кровать. Такого страха я еще никогда не ощущала. Господи, береги нас», - пишет Диана Попадинец.

«Это действительно было что-то. У нас дома стаканы полностью затряслись», «Почувствовали. Стекла в серванте зазвенели», «Яворов. У нас было очень сильно ощутимо. Сидим отходим от шока и страха», - пишут другие интернет-пользователи.

Напомним, Одессу всколыхнуло тройное землетрясение, жители делятся пережитым: "Трясло долго...".

Как сообщала Politeka, мощные землетрясения нанесли тройной удар, количество жертв может расти.

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