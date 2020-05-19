Мощные землетрясения произошли в Японии и Китае

Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в юго-западной китайской провинции Юнан.

Землетрясение произошло в понедельник вечером в округе Цяоцзя около города Чжаотун с населением более 6 миллионов человек. (Чтобы посмотреть видео – проксролльте вниз)

Сообщается о 4 погибших, 23 человека получили ранения. Єто только первые данные, количество жертв может вырасти.

в результате толчков по меньшей мере один дом обвалился.

Эпицентр землетрясения находился на глубине 8 км.

At least 4 people are dead and 23 injured when an earthquake struck Qiaojia county in Yunnan province. The China Earthquake Networks Center recorded it as a magnitude 5.0 quake pic.twitter.com/FsxTefZKDA May 19, 2020 at 12:14PM — Jishnu Das (@iamdasauto) May 19, 2020

Помимо этого, два землетрясение магнитудой 5,3 были зарегистрированы на восточном и западном побережье главного японского острова Хонсю с интервалом меньше одного часа

Об этом сообщает Главное метеорологическое управление Японии.

По его данным, подземные толчки магнитудой 5,3 произошли в Тихом океане в районе префектуры Фукусима близ восточного побережья. Глубина очага составила 50 км. Максимальная сила толчков достигала 4 баллов по семибалльной японской шкале.

#WATCH : Gifu prefecture is hit by a 4 Shindo #earthquake today afternoon. The epicenter is at 10 KM depth estimated at 5.3 Shindo. Less scale is felt in the surrounding area. No tsunami is issued by metrological agency.#Japan



pic.twitter.com/WgwN0llTj0 — Arab News Japan (@ArabNewsjp) May 19, 2020

Второе землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировано в префектуре Гифу в западной части страны. Его очаг находился на глубине 10 километров. Максимальная сила толчков также составила 4 балла.

Данные о погибших или разрушениях не уточняются, угроза цунами не объявлялась.

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