Мощные землетрясения произошли в Японии и Китае
Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в юго-западной китайской провинции Юнан.
Землетрясение произошло в понедельник вечером в округе Цяоцзя около города Чжаотун с населением более 6 миллионов человек. (Чтобы посмотреть видео – проксролльте вниз)
Сообщается о 4 погибших, 23 человека получили ранения. Єто только первые данные, количество жертв может вырасти.
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в результате толчков по меньшей мере один дом обвалился.
Эпицентр землетрясения находился на глубине 8 км.
Помимо этого, два землетрясение магнитудой 5,3 были зарегистрированы на восточном и западном побережье главного японского острова Хонсю с интервалом меньше одного часа
Об этом сообщает Главное метеорологическое управление Японии.
По его данным, подземные толчки магнитудой 5,3 произошли в Тихом океане в районе префектуры Фукусима близ восточного побережья. Глубина очага составила 50 км. Максимальная сила толчков достигала 4 баллов по семибалльной японской шкале.
Второе землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировано в префектуре Гифу в западной части страны. Его очаг находился на глубине 10 километров. Максимальная сила толчков также составила 4 балла.
Данные о погибших или разрушениях не уточняются, угроза цунами не объявлялась.
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