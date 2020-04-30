Из-за активизации сейсмической зоны украинцы могут опять ощутить на себе землетрясения

Об этом пишет издание Закарпатский корреспондент.

Как известно, несколько дней назад Закарпатье всколыхнуло землетрясение, а перед этим "трясло" Одессу и Карпаты.

Череду землетрясений за последние дни прокомментировала заведующая сейсмической станции "Ужгород" Светлана Плишко и рассказала, стоит ли украинцам ожидать новых толчков.

По словам специалиста, в данный момент активизировалась юго-западная сейсмическая зона в районе сел Большие Лазы и Глубокое на Закарпатье.

Именно в этом регионе 19 апреля наблюдалась серия землетрясений трехбалльной магнитудой и активизировалась словацкая зона возле Михаловце (небольшой город на востоке Словакии на территории Восточнословацкой низменности).

"Разломов на территории Ужгорода нет. Ужгород может только почувствовать влияние сейсмически активных зон, расположенных, например, в Анталовцах, Михайловцах и под Чопом", - отметила Плишко.

Сейсмолог со стажем также добавила, что вполне вероятны и новые подземные толчки.

"Дело в том, что эта зона, которая у нас теперь активизировалась, давно молчит. Поэтому ей пора напомнить о себе", - резюмировала эксперт в общении с журналистами.

Ранее мы рассказывали, что тройное землетрясение всполыхнуло Одесскую область. Известно, что первый толчок был зафиксирован ночью, 25 апреля, около 01:00.

Сообщается, что толчки были зафиксированы в 1.04 по времени UTC (совпадает с киевским) в уезде Вранча. Очаг стихии залегал на глубине 23 километра.

Информации о жертвах в результате землетрясений пока не поступало. Подземные толчки ощутили на себе и жители Одесской области.

По информации местных СМИ, сильнее всего пострадали жители, которые проживают на юге региона, в Буджаке. В Одессе подземные толчки заметили в основном жители многоэтажных зданий.

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