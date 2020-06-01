Директор школы в оккупированном Луганске поплатилась за «неправильную» рамку к фото на Фейсбуке

«Проступку» директора школы №8 Людмили Брянцевой посвятили целый сюжет на местном телеканале, а опубликовал его на своей странице в соцсети блогер Денис Казанский.

«На главном телеканале ЛНР травят директора луганской школы за то, что она установила себе на фото в Фейсбуке "бандеровскую" рамку с надписью "Дякую, мамо". Да, это не шутка. Этому посвящен целый новостной сюжет», – подписал публикацию журналист. Чтобы посмотреть видео, досколльте страницу до конца.

По словам ведущего выпуска новостей Сергея Колесника, «спустя шесть лет после начал украинской агрессии в отношении Донбасса в Луганске еще работают педагоги, поддерживающие Украину». И самое возмутительное, уверен он, что это не рядовые учителя, а директора школ.

Пристальное внимание вызвала рамка к фото с подписью «Дякую, мамо», созданная, по словам Колесника, ивано-франковским отделением «Украинской Галицкой Партии».

«Эта политическая сила активно выступает против русского языка, за снос памятников воинам Красной Армии, опекает музей заместителя Бандеры ОУН Ярослава Стецько, то есть бандеровская русофобская политическая сила. Но Людмилу Брянцеву это, очевидно, не смущает», – пафосно негодует журналист.

Он добавил, что после того, как на эту рамку обратили внимание коллеги «пробандеровского директора», она резво сменила ее на «Я помню, я горжусь».

«Вот только галицкая рамка так и продолжает висеть в фотоальбоме. Интересно, чему учит Людмила Брянцева своих учеников?», – подытожил свой сюжет ведущий.

На главном телеканале ЛНР травят директора луганской школы за то, что она установила себе на фото в фейсбуке "бандеровскую" рамку с надписью "Дякую, мамо". Да, это не шутка. Этому посвящен целый новостной сюжет. Gepostet von Денис Казанский am Sonntag, 31. Mai 2020

В комментариях к видео украинцы искренне сочувствуют директору школы, а также не пожалели эпитета в сторону последователя скандального российского пропагандиста Дмитрия Киселева:

«Это в очередной раз напоминает, что и через 6 лет там остаются адекватные люди. Но только они абсолютно беззащитны. И никто за них не вступится», «Вывезти всех адекватных. Вокруг остальных - ров!», «Как переселенка из Луганска, могу подтвердить, что там есть проукраинские люди. В том числе много моих друзей, и знакомых, которые по - уважительным причинам там вынуждены были остаться. Только они шифруются, иначе "на подвал"», «Бедная женщина!!! Страшно представить, что ее ждёт и от «коллег» в том числе... мрак», «Дикий страх. Дикий. Я имею в виду в них ко всему украинскому», «Что это за личинка киселёва?», – пишут в комментариях.

Напомним, российские врачи возмутились отсутствием "премий" за Донбасс.

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