Оккупация Россией Донбасса и массированная информационная война против Украины на этих территориях уже принесли свои страшные плоды, суть которых до конца понимают еще не все

Самое страшное, что в ОРДЛО подрастает поколение детей, которые родились в Украине, но еще маленькими оказались в «русском мире» и уже шесть лет живут в нем. Что из этого вышло, рассказали в телеграмм-канале «Вольнодумец».

По словам автора, к знакомым в украинскую столицу на новогодние праздники приехали родственники из Луганска с двумя дочками, младшей из которых шесть лет, а вторая учится в четвертом классе.

Несмотря на то, что киевляне всячески старались обеспечить гостям комфортные условия и всячески угождали, сами они пережили настоящий моральный шок.

Так, двоюродная сестра, взрослая женщина, всячески демонстрировала сепаратистские и пророссийские настроения, показывая презрение ко всему украинскому. Когда ее киевская родственница предложила переехать в Украину и отдать детей в нормальные детсад и школу та ответила, что им и там хорошо, и «в ЛНР учат не по-бандеровски».

Но больше всего шокировали дети.

«Уровень реальных знаний старшей (учащейся 4 класса луганской школы) едва соответствует второму классу украинской школы, не выше. И по всем предметам. Зато она очень хорошо знает, что «Парашенко с националистами хатели захватить нашу землю. А Расия памагла нам. Путин нас защетил и для нас все делает», – пишет автор.

В школе детям на уроках рассказывают о героях «Л/ДНР» и учат равняться на них, быть смелыми и готовыми отдать свою жизнь за «республику» и Россию.

Младший ребенок совершенно не верит, что и она сама, и ее родители родились в Украине, а «ЛНР» раньше была частью Луганской области, территорией Украины. И что это не националисты захватили регион, а россияне.

«А теперь – главное. На вопрос, а где же ваш папа, девочки ответили: « Наш папа помогает защищать нашу страну (ЛНР). Он сказал, что скоро мы прогоним нациков и будем жить в Киеве!», – продолжает рассказ топикстартер.

Такое положение – результат напрочь проигранной информационной войны, отсутствия национального телевещания в ОРДЛО, пенсионный туризм, торговля с оккупантами, особый статус.

«Мир с врагом на его условиях, это не только поражение. Это почти колония. Очевидно, кто-то с чужой подачи, очень хочет после всеобщей амнистии боевиков, всучить все это д***мо нам и заставить дружить с «братской» Россией, убившей более 13 тысяч украинцев? Да какая разница? Или есть разница?».

Напомним, предатели Украины больно поплатились за получение гражданства РФ.

Как сообщала Politeka, главарь "ДНР" обозвал украинцев "заблудшими русскими" и поплатился.

Также Politeka писала, что Россия заявила о прорыве на Донбассе и выдала правду об «Л/ДНР».