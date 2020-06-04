Оккупанты начали открытую войну против украинского языка и культуры в ОРДЛО

Как сообщает Politeka.net, об этом в своем блоге на YouTube заявил журналист Денис Казанский (чтобы посмотреть видео, скрольте страницу вниз).

Ранее незаконная власть так называемых "ЛНР" объявила русский «единственным государственным» языком на оккупированных территориях. Главари боевиков подчеркнули, что решение «будет способствовать усилению интеграционных процессов между ЛНР и Российской Федерацией». Денис Казанский отметил, что оккупанты больше не скрывают своих планов относительно украинского языка.

"Россия объявила войну украинскому языку в ОРДЛО... Мы видим, что "ДНР" и "ЛНР" уже на официальном уровне начали искоренять украинский язык на той территории, которую они контролируют. Де-факто это происходило и ранее, они срывали украиноязычные таблички, выбрасывали мягкие знаки из названий городов (Донецк, Луганск)", - напомнил блогер. "Теперь все маски сброшены, боевики и их российские хозяева даже не стесняясь, открыто демонстрируют, что ведут борьбу против украинского языка и украинской культуры... Была бы их воля, они бы так делали не только в ОРДЛО, а по всей территории Украины".

Как заявил Денис Казанский, в РДЛО есть много людей, которые разговаривают на украинском языке и хотят, чтобы он оставался государственным. Кроме того, жители Донбасса хотят, чтобы их дети учились в украинских вузах и получали официальные дипломы. Оккупанты же вместе с российскими кураторами не спросили мнения местных жителей и приняли решение в одностороннем порядке.

"Этот шаг наглядно показывает, что никакой реинтеграции ОРДЛО в ближайшее время не планируется. Россияне эту территорию нам отдавать на собираются. Потому что если бы собирались отдавать, то никакого бы смысла там не было... В этом есть и определенный плюс. Он состоит в том, что раньше они прикидывались и лицемерили. Сейчас они даже не скрываются и действуют открыто", - подчеркнул Денис Казанский.

Напомним, главный боевик «ДНР» готовится присоединить Донбасс к России.

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