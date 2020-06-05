Кадровые российские подразделения продолжают использовать временно оккупированную территорию Донбасса для совершенствования навыков собственных солдат в условиях реальных боевых действий.

Отмечается, что это прежде всего касается российских разведывательных подразделений, снайперов и групп специального назначения. Передает Politeka.net со ссылкой на Главное управление разведки Украины.

Нашей разведке стало известно, что в начале июня через неподконтрольную Украине участок границы в соединения и части 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) т.зв. "армейских корпусов" ВС РФ, скрытно прибыли группы российских инструкторов для проведения инструкторско-методических занятий и учебных сборов с разведчиками, саперами, снайперами и личным составом других военно-учетных специальностей.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области перекрыли канал поставки лекарств и медицинских средств для «ДНР».

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на информацию пресс-секретаря УСБУ в Харьковской области Владислава Абдулы.

Как установило следствие, местная жительница организовала перевозки медикаментов и средств защиты на оккупированную Донетчину в адрес структурных подразделений «МИНЗДРАВ ДНР».

Она получала заказ от оккупантов на необходимые товары, покупала их в украинских аптеках и в подпольных производителей на Харьковщине, после чего переправляла через линию разграничения под видом гуманитарной помощи. А дальше курьеры мелкими партиями развозили лекарственные средства на временно оккупированных территориях.

Задержали «бизнесвумен» на горячем, когда она планировала отправить очередную партию медицинской продукции в «ДНР». Сотрудники СБУ изъяли медицинские маски, лекарства, средства дезинфекции и тому подобное.

Сейчас решается вопрос о сообщении женщине о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, скандальный экс-силовик, который разгонял Евромайдан в Харькове, избежал наказания.

Как сообщала Politeka, сепаратист покалечил героя АТО.