Народного депутата от партии «Слуга народа» избили до потери сознание на заправке

Нападение на депутата произошло вечером в пятницу, 5 июня, под Житомиром недалеко от села Заречаны. Жертвой нападения стал 38-летний Юрий Заславский. Об этом сообщает местное издание zhitomir.info со ссылкой на свои источники.

Как сообщается, двое мужчин подрались с депутатом на одной из местных заправок. Во время потасовки Заславский упал на землю и потерял сознание. Впрочем, в последствии он решил не обращаться в больницу.

«Мужчина получил травмы – ссадины и царапины лица, от госпитализации отказался, но получил направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы по месту жительства», - говорится в публикации.

Другие подробности инцидента, а также изначальная причина драки пока не раскрываются.

Ранее неприятный инцидент произошел еще с одним депутатом от «Слуги народа» - Александром Ткаченко. Так, его квартиру ограбили.

Преступление произошло 27 января в Киеве. Квартиру "Слуги народа" Александра Михайловича Ткаченко (тезка бывшего руководителя 1+1, также нардепа от "Слуги народа", - Ред.) обокрали, в то время как хозяев не было дома.

Из ценных вещей грабители вынесли все, что могло уместиться под одеждой и в ручной клади. Так, украдено несколько ноутбуков, двое наручных часов (одни из них марки Orient), два золотых перстня с камнями, золотая булавка в виде тризубца, а также души и брендовые очки.

Напомним, из квартиры "Слуги" Зеленского воры вынесли пикантные мелочи: в сеть слили подробности.

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