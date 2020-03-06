Народный депутат Максим Бужанский раскрыл подробности нападения
Об этом парламентарий сообщил в своем Telegram-канале, передает Politeka.net.
По его словам, нападение было совершено сегодня ночью, 6 марта.
Нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский заявил, что на него якобы напали неизвестные с битами и яйцами, которые представились ветеранами полка Азов, после чего скрылись на внедорожниках.
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В Telegram-канале Бужанский также подчеркнул, что заранее знал о готовящемся нападении.
Нападение было совершено прямо под зданием телеканала Zik, откуда вышел политик после эфира. Максим Бужанский также добавил, что провокацией не особо впечатлен.
Ранее мы рассказывали о том, что нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский отказался почтить память жертв погибших на Майдане. Через какое-то время журналисты решили у него поинтересоваться, почему он так поступил.
Журналист встретился с Бужанским, у которого спросил причины такого поведения. Депутат заявил, что уважает также и милиционеров, а не только активистов.
"А милиционеры, они не умерли? У них нет родственников? Они не погибли на Майдане. Вы не уважаете их смерть?", - заявил политик.
"Мы будем мертвых разделять? Этих вспоминаем, а этих нет? Я уважаю гибель всех людей, которые там погибли. Не отделяя на протестующих и сотрудников правоохранительных органов", - резюмировал парламентарий в общении с журналистом.
Также ранее Максим Бужанский рассказывал о громком провале Петра Порошенко в Мюнхене. Он отметил, что поведение экс-президента говорит о том, что мы имеем дело с, практически, саботажем.
"...Это такой смешной человечек, который бегал и хватал всех за руку на Мюнхенской конференции, как герой фильма "12 стульев". Они заняли позицию практически саботажников. В их интересах - любые неудачи, которые они используют для своей пропаганды". - утверждает нардеп.
В то же время Бужанский уточнил, что истинное отношение Порошенко к украинцам прослеживается по поведению его окружения.
Напомним, Бужанский назвал серьезную проблему Зеленского
А еще Politeka писала, что Бужанский объяснил, почему не встал во время почтения памяти жертв Майдана.
Также Politeka сообщала, что Бужанский назвал серьезную проблему Зеленского: "Президента подставили...".