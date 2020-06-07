На борту были военные

Вдребезги разбился вертолет Mи-17, который выполнял тренировочный полет, но потерял устойчивость и задымился

В Индонезии на острове Ява разбился военный вертолет, выполнявший тренировочный полет. В результате аварии погибли четверо военных, пять человек получили ранения. Все пострадавшие были госпитализированы в ближайшую больницу.

Об этом сообщает агенство Синьхуа.

Официальный представитель индонезийской армии бригадный генерал Нефра Фирдаус заявил, что катастрофа произошла в момент, когда вертолет M-17 выполнял тренировочный полет в районе Кендал. При падении на землю вертолет загорелся.

По словам очевидцев, вертолет при полете потерял управление и прямо перед падением задымился, после чего взорвался и разлетелся на части. Перед самым падением трое членов экипажа успели спрыгнуть в пруд.

Официальный военный представитель отметил, что осмотр перед тренировочным полетом показал, что летательный аппарат находился в хорошем состоянии. Для выяснения причин катастрофы начато расследование.

Также ранее сообщалось, что в Подмосковье разбился военный вертолет. Так, недалеко от города Клин Ми-8 упал во время учебно-тренировочного полета.

Судно рухнуло в болото на безлюдной местности. Никому из экипажа выжить не удалось. Всего в результате авиакатастрофы погибли три человека.

По предварительным данным, вертолет упал из-за технической неисправности. Известно, что он выполнял полет без боекомплекта.

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