Во фракции"Слуги народа" подтвердили факт избиения народного избранника Юрия Заславского

Инцидент прокомментировала заместитель главы фракции Евгения Кравчук, передает hromadske.

Напомним, в субботу, 6 июня на Заславского напали в селе Заричаны Житомирской области. Беда случилась на автозаправке прямо в очереди.

«Да, действительно произошел такой инцидент. Состоялась словесная перепалка в очереди на заправке. И на улице к Юрию подошел мужчина и нанес несколько ударов», - отметила Кравчук, добавив, что Заславский написал заявление в полицию.

Также она уточнила, что возможной причиной нападения стал обычный "бытовой конфликт".

В результате потасовки один из участников упал на землю и потерял сознание. Отмечалось, что нардеп получил ссадины и царапины на лице, а также направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы по месту жительства.

В полиции сообщили, что открыли уголовное производство и выясняют обстоятельства инцидента.

Ранее мы сообщали, в Киеве обчистили квартиру нардепа из "Слуги народа" Александра Ткаченко. Домушники проникли в помещение по ул. Лютеранской, подобрав нужные ключи, пока хозяев не было дома. "Призом" для криминальных умельцев стали несколько ноутбуков, наручные часы (одни из них марки Orient), два золотых перстня с камнями, золотая булавка в виде тризубца, а также духи и брендовые очки. Отмечается, что в полиции открыли уголовное производство по ст. УК УКраины 185.

Напомним, в центре Киева на газоне поселился иностранный преподаватель, которого ограбили и избили.

Как сообщала Politeka, ограбили ветерана АТО, который потерял обе ноги на Донбассе.

Также Politeka писала, что запертые в огненной ловушке украинцы молят о помощи, среди «жертв» оказался нардеп.