В Таиланде нашли мертвой журналистку Ольгу Фролову из Днепра

Женщина последние шесть лет проживала там вместе с мужем и сыном. Она исчезла из дома в конце мая и оставила мужу прощальную записку. Об этом Дмитрий Фролов сообщил на своей странице в Facebook.

Фролов сообщил, что заявил об исчезновении жены в полицию, однако там, по его словам, только пробили ее имя по базам, но для розыска особо ничего не сделали. Когда было обнаружено тело, начли расследование.

Опознать свою жену Дмитрий Фролов смог только по личным вещам, так как лицо и тело уже сильно пострадали.

Он уверен, что это было самоубийство.

"Расследование о причине смерти только началось, но зная ее поведение последние несколько лет, медицинский диагноз и знаки, которые она подала, когда уходила… Она собралась. Попрощалась. И ушла. О причинах я буду думать всю свою оставшуюся жизнь. Она закончила свою книгу. Назвала ее "Уроборос". Книга на украинском. Написано от первого лица. Но это художественная книга", - написал муж Ольги Фроловой.

Он процитировал слова, которые она написала ему в прощальном послании 24 мая 2020 года: "Я все-таки это накорябала, аж не верится. Спасибо, что терпели меня".

При этом в полиции никакие версии еще не озвущивали, они ждут результатов экспертизы, которая установит причину смерти.

Тем временем в интернете высказывают предположения о том, что Ольгу могли убить. Об этом в частности может свидетельствовать тот факт, что ее тело было прикрыто листьями кокосовой пальмы, пишет The Sun.

Также сообщается, что 32-летняя Ольга и 40-летний Дмитрий собирались развестись (они были в браке 12 лет).

«Моя жена начала встречаться с кем-то около года назад, прежде чем она решила, что хочет развода и переехала жить к своему новому парню. Однако, пока мы работали над оформлением документов, она иногда все же приводила нашего мальчика ко мне и просила, чтобы я позаботился о нем в течение дня или двух. В последний раз, когда я видел ее, она сделала то же самое, но на этот раз она не вернулась к нашему ребенку в течение четырех дней, поэтому я решил пойти в полицию», – приводит издание слова Дмитрия Фролова.

В полиции сообщили, что сейчас ищут нового парня Ольги, чтобы допросить его. Он также является украинцем.

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