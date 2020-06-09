В Госдуме России заявили, что до конца года планируют выдать гражданам на Донбассе 600-800 тысяч паспортов. Они получат российское гражданство по упрощенным режимом.

После того, как президент РФ Владимир Путин упростил процедуру предоставления российского гражданства, Россия продолжает незаконную паспортизацию оккупированной части Донбасса. Передает Politeka.net со ссылкой на "Сегодня".

Как сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и зав’связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, российское гражданство в упрощенном порядке получили более 180 тыс. жителей ОРДЛО, около 100 тыс. заявлений находятся в стадии оформления.

Водолацкий заявил, сообщает "Сегодня", что сейчас получили паспорта 187 240 жителей "народных республик". В стадии оформления находятся около 98 тыс. заявлений. В течение ближайших двух недель они получат паспорта граждан РФ. Политик сообщил, что до конца года Россия может незаконно выдать украинцам на Донбассе 600-800 тысяч паспортов.

Ранее сообщалось, что в ОРДЛО подняли по тревоге подразделения «народной милиции» и начали массово блокировать связь.

Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) на своей странице в Facebook. Отмечается, что к таким мерам "вожаки республики" прибегли через массовые протесты. (Чтобы посмотреть видео - проскролльте вниз)

По его словам, «вооруженные силы ЛНВ» приведены в «боевой готовности» из-за массового размещения агитационных листовок на Антраците и Славяносербске с призывами к перевороту, бунтарства, отказа выходить на работу работников угольной и медицинской промышленности, а также других учреждений.

Анатолий Штефан показал, как выглядят такие открытки. "Шахтер, стоим до конца. Пасечник, где наши деньги?", - написано на них.

Также мы писали, что на оккупированной части Луганской области боевики начали преследовать родственников шахтеров, которые бастуют из-за невыплаты зарплаты.

Эту информацию обнародовало издание GUILDHALL.

Боевики похищают как самих шахтеров, так и их близких, после чего отправляют на подвалы «МГБ», где жестоко пытают. При этом среди похищенных – даже беременные женщины.

Вместе с тем в Антраците, Стаханове, Брянке и Алчевске даже оккупанты блокируют доступ к интернету и мобильная связь, чтобы сведения о событиях не просочились за пределы «республики». Тем не менее, о ситуации уже сообщают даже крупные российские СМИ.

Напомним, главный боевик «ДНР» готовится присоединить Донбасс к России.

Также Politeka писала, что сильный союзник Украины поставил Зеленского в тупик через Донбасс.

