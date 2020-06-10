Всплыли детали скандала с российским актером Михаилом Ефремовым, учинившим в Москве пьяное ДТП, в результате которого погиб человек

Последние часы перед допросом 9 июня 56-летний актер провел в элитной квартире по Казарменному переулку в гостях у коллеги Дарьи Белоусовой, передает mk.ru. 36-летняя девушка выступает в театре «Современник», они с Ефремовым играли вместе в спектакле «Аместердам».

«Скорая помощь» в течение дня несколько раз приезжала в квартиру, где отлеживался Ефремов. Сами соседи говорят, что видели здесь артиста не раз и не два. «Он не дебоширил, вел себя прилично». – говорят одни. «Я его вообще не видел», - опровергают другие.

Одна из соседок добавила, что не раз видела Ефремова с дамой – выходящими из квартиры и возвращающимся туда же с покупками.

Ефремов начал появляться здесь с прошлой осени. Более того, он не раз садился в припаркованный во дворе белый «Хендай», принадлежащий Белоусовой. Ходят слухи, что отношения между ними отнюдь не дружеские, поэтому виновник аварии решил переждать трудные минуты именно здесь.

В сети появились кадры, как Ефремова, забирают на допрос прямо из постели в квартире Белоусовой.

К слову, телеведущий Андрей Малахов в эфире своего шоу "Прямой эфир" раскрыл детали происшествия, отметив, что Белоусова находилась рядом с Ефремовым в авто во время трагедии. Собственно, вначале все подумали, что вместе с актером был его коллега по цеху Иван Стебунов. Но тот опроверг слухи и фактически сдал Дарью, рассказав, что он так быстро прибыл на место, потому что ему позвонила Белоусова и пожаловалась, что «с Михаилом Олеговичем большая беда».

Комментировать актриса категорически отказывается. Малахов же настаивает на том, что она не только боится стать соучастницей, но и потому, что они с заслуженным артистом любовники.

На этом фото Ефремов вместе с Белоусовой и актером Иваном Стебуновым.

Напомним, Ефремов, которого доставили в суд сделал первое публичное заявление о трагедии: «Все это, конечно, чудовищно», также он признал свою вину: «А куда я денусь-то?»

Сообщалось, что сразу после ДТП Ефремов, будучи в состоянии сильного опьянения, выкрикивал из полицейского авто: «Я его вылечу. У меня денег дох...»

Как известно, актер вылетел на своей иномарке на встречную полосу, столкнувшись с фургоном "ВАЗ". В результате происшествия, уже в больнице скончался водитель этого авто Сергей Захаров.

Ефремову светит тюремный срок до 12 лет. Жена погибшего заявила, что не намерена идти на "мировую" и хочет добиться заключения для убийцы своего мужа.

Напомним, Ефремов разбился в центре Москвы, прибывают медики: «Надеюсь, будет жить».

Как сообщала Politeka, всплыли подробности страшного ДТП с пьяным в стельку Ефремовым, кадры.