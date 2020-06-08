Скандальный российский актер Михаил Ефремов разбился в центре Москвы, вылетев на своем внедорожнике на встречную полосу

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на российские СМИ.

«Известный российский актёр Михаил Ефремов попал в серьёзную аварию в центре Москвы. По предварительным данным, в ДТП пострадали несколько человек», - говорится в сообщении.

Позже появились кадры, снятые уже с места инцидента: Ефремов сидит пьяный на бардюре, а оператор рассказывает, что он угрожал их «ушатать».

«Пи**рас, он чуть нас только что не ушатал. Машину ушатал», - сказал он.

Кроме того, в кадр также попала машина пострадавших – легковушка «ВАЗ». Как можно заметить, людей там зажало. Их будут доставать спасатели при помощи специального оборудования.

Осторожно! На кадрах присутствует ненормативная лексика!

«Человек жив. Надеюсь, будет жить», - подписаны кадры.

Самого актера отвели в машину правоохранителей.

До этого мы писали, что знаменитый российский актер и сатирик Михаил Ефремов высмеял мысли главы РФ Владимира Путина накануне 9 мая.

Выступая в очередной раз перед публикой, он прочитал новый стих о том, чем сейчас забита голова российского президента.

По словам артиста, российский президент размышляет о том, почему никто из мировых лидеров не составит ему компанию на Мавзолее во время парада 9 мая, и он должен довольствоваться тем, что вокруг него «разнообразная фигня».

Напомним, Ефремов назвал переломный год в истории России.

Как сообщала Politeka, Ефремов без стыда припечатал россиян.