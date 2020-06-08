Скандальный российский актер Михаил Ефремов разбился в центре Москвы, вылетев на своем внедорожнике на встречную полосу
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на российские СМИ.
«Известный российский актёр Михаил Ефремов попал в серьёзную аварию в центре Москвы. По предварительным данным, в ДТП пострадали несколько человек», - говорится в сообщении.
Позже появились кадры, снятые уже с места инцидента: Ефремов сидит пьяный на бардюре, а оператор рассказывает, что он угрожал их «ушатать».
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«Пи**рас, он чуть нас только что не ушатал. Машину ушатал», - сказал он.
Кроме того, в кадр также попала машина пострадавших – легковушка «ВАЗ». Как можно заметить, людей там зажало. Их будут доставать спасатели при помощи специального оборудования.
Осторожно! На кадрах присутствует ненормативная лексика!
«Человек жив. Надеюсь, будет жить», - подписаны кадры.
Самого актера отвели в машину правоохранителей.
До этого мы писали, что знаменитый российский актер и сатирик Михаил Ефремов высмеял мысли главы РФ Владимира Путина накануне 9 мая.
Выступая в очередной раз перед публикой, он прочитал новый стих о том, чем сейчас забита голова российского президента.
По словам артиста, российский президент размышляет о том, почему никто из мировых лидеров не составит ему компанию на Мавзолее во время парада 9 мая, и он должен довольствоваться тем, что вокруг него «разнообразная фигня».
Напомним, Ефремов назвал переломный год в истории России.
Как сообщала Politeka, Ефремов без стыда припечатал россиян.
Также Politeka писала, что Макаревич подколол Путина за "любовь" к Донбассу.