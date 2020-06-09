Скандальный российский актер Михаил Ефремов выступил на суде после страшного смертельного ДТП, которое он устроил в центре Москвы

Вечером 8 июня знаменитый актер оказался в центре скандала после того, как вылетел на своем внедорожнике на встречную полосу и врезался в другое авто, водитель которого позже скончался от полученных травм. Изначально сообщалось, что Ефремов был пьяным, однако позже судмедэксперты обнаружили в его крови и моче еще и следы кокаина и каннабиноидов.

Как выяснилось, перед роковой аварией актер сидел в своем любимом московском пабе.

Вечером 9 июня Ефремова задержали и доставили в суд, где прошло заседание по его делу. Его первым публичным заявлением после трагедии стала фраза «Все это, конечно, чудовищно». В ходе следствия актер заявил, что накануне произошла «чудовищная автоавария», а также признал свою вину со словами: «А куда я денусь-то?».

Суд отправил актера под домашний арест на 2 месяца. Во время заседания актер не выдержал и расплакался.

В свою очередь, жена погибшего в аварии россиянина Сергея Захарова заявила, что не намерена идти на мировую с представителями Ефремова. Она уверена, что актер должен сидеть в тюрьме.

«Я не хочу никакой мировой, пусть сядет... Хотя бы половину из 12-ти посидит», - заявила она.

Напомним, 56-летний Ефремов был в состоянии алкогольного опьянения на момент аварии. На камерах наблюдения видно, как актер на своем автомобиле на высокой скорости пересек двойную сплошную линию, выскочил на встречную полосу и врезался на полном ходу в грузовик. К утру 9 июня потерпевший скончался. Известно, что мужчине было 67 лет, родом он из Рязани, а в столице работал курьером.

В связи со смертью пострадавшего, актеру теперь грозит до 12 лет тюрьмы.

Напомним, Ефремов разбился в центре Москвы, прибывают медики: «Надеюсь, будет жить».

Как сообщала Politeka, всплыли подробности страшного ДТП с пьяным в стельку Ефремовым, кадры.

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