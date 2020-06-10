Российские оккупанты могут напасть на Херсонскую область, чтобы образовать еще одну незаконную "республику"
Об этом на своей странице в Facebook сообщил бывший постоянный представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин, передает Politeka.net.
Он ссылается на источники в Перекопе, которые пишут о тревожных планах оккупантов в Крыму. По их данным, сампровозглашенное "руководство" полуострова собирает силы для прорыва на материковую часть Украины.
"Максимальные усилия оккупационных властей срочно направлены на расчистку русла Северо-Крымского канала. Исполнителям поставлена задача завершить подготовку канала к параду 24 июня. Что-то мне подсказывает что сам парад в русле проводить не будут, а может быть что-то другое", - отметил Борис Бабин.
С долларами пора бежать в обменник, эксперт НБУ удивил советом по курсу валют: "Это выгоднее"
Джоли раскрыла грустную тайну о дочери, которая меняет пол: "Уже во время беременности знала..."
ПриватБанк изменил правила снятия денег с карт: важное заявление, «чтобы получить наличку…»
Новый курс доллара, неожиданные условия МВФ и пенсия по наследству – главное за ночь
По словам бывшего постпреда, Россия нацелилась на Херсонскую область, хотя пока никакой агрессии не проявляет. Он даже назвал, какие районы находятся под угрозой:
"К особому вниманию патриотов Херсонщины, первоочередно Каланчацкого, Чаплинский, Генического, Новотроицкого районов. Будет очень жаркое лето, и кроме нас самих мы никому не нужны. И если начнется "гуманитарная эвакуация" и "разведение войск", то следует иметь при себе и семье все ценное и важное",
Борис Бабин предположил, что Херсонская область рискует повторить судьбу Донбасса и стать самопровозглашенной "ХНР". А когда оккупанты захватят регион, "будет полная зачистка" несогласных украинцев, а также появятся карманные "органы" самоуправления.
Напомним, что скандальная Поклонская решила вернуться в Украину: "Долг перед дедами".
Как сообщала Politeka, журналист Дроздов призвал к полной блокаде Крыма и Донбасса.
Также Politeka писала, что водохранилища в Крыму обмелели, река на грани исчезновения.