Российские оккупанты могут напасть на Херсонскую область, чтобы образовать еще одну незаконную "республику"

Об этом на своей странице в Facebook сообщил бывший постоянный представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин, передает Politeka.net.

Он ссылается на источники в Перекопе, которые пишут о тревожных планах оккупантов в Крыму. По их данным, сампровозглашенное "руководство" полуострова собирает силы для прорыва на материковую часть Украины.

"Максимальные усилия оккупационных властей срочно направлены на расчистку русла Северо-Крымского канала. Исполнителям поставлена задача завершить подготовку канала к параду 24 июня. Что-то мне подсказывает что сам парад в русле проводить не будут, а может быть что-то другое", - отметил Борис Бабин.

По словам бывшего постпреда, Россия нацелилась на Херсонскую область, хотя пока никакой агрессии не проявляет. Он даже назвал, какие районы находятся под угрозой:

"К особому вниманию патриотов Херсонщины, первоочередно Каланчацкого, Чаплинский, Генического, Новотроицкого районов. Будет очень жаркое лето, и кроме нас самих мы никому не нужны. И если начнется "гуманитарная эвакуация" и "разведение войск", то следует иметь при себе и семье все ценное и важное",

Борис Бабин предположил, что Херсонская область рискует повторить судьбу Донбасса и стать самопровозглашенной "ХНР". А когда оккупанты захватят регион, "будет полная зачистка" несогласных украинцев, а также появятся карманные "органы" самоуправления.

Напомним, что скандальная Поклонская решила вернуться в Украину: "Долг перед дедами".

Как сообщала Politeka, журналист Дроздов призвал к полной блокаде Крыма и Донбасса.

Также Politeka писала, что водохранилища в Крыму обмелели, река на грани исчезновения.