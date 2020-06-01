Телеведущий из Львова Остап Дроздов выступил за полную блокаду оккупированного Крыма и неподконтрольной части Донбасса

Как сообщает Politeka.net, по его мнению, если жители этих территорий поддерживают президента РФ Владимира Путина, они должны «сдохнуть».

Об этом журналист рассказал во время прямого эфира на своем YouTube-канале (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

«Я сторонник тотальной, глухой, безальтернативной блокады и Крыма и Донбасса… Была бы моя воля, Крым сидел бы без воды, без света, без ничего. Закрыл бы все. Хотели Путина — пусть сдохнут. Мойтесь в лужах, жрите привозную воду с континента русского. Хотели к Путину — пожалуйста. Он мост вам провел — езжайте туда за водой питьевой…», — считает Дроздов.

Кроме того, он заявил, что выплата пенсий людям, которые проживают на неподконтрольной Киеву территории Украины, является преступлением.

«Я считаю, что любые торговые, коммунальные, на уровне энергоносителей, любые отношения с той территорией, приравниваются, в моем понимании, к финансированию терроризма. Потому что таким образом, мы своими двойными пенсиями, которые те вот бабульки, те недобитые КГБистки берут в гривеньках… Все, что зашло туда, возвращается «Градом» и пулями», — добавил Дроздов.

Также ранее сообщалось, что Остап Дроздов считает, что каждый украинец должен знать родной язык, а русскоговорящие украинцы выгодны для РФ.

Кроме того, Дроздов заявил, что внутренние туристы, которые приезжают во Львов из других украинских городов и не могут двух слов связать на государственном языке и должны прямиком ехать обратно на вокзал.

Напомним, журналист Дроздов осудил украинских заробитчан в РФ.

Как сообщала Politeka, журналист Дроздов рассказал, как поступает с русскоязычными во Львове.

Также Politeka писала, что журналист, оскорбивший Зеленского, устроил разборки в прямом эфире.