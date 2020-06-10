Муж рассказал, что происходило в семье

На днях в Таиланде обнаружили тело украинской журналистки из Днепра Ольги Фроловой

Тело 32-летней девушки спустя две недели после исчезновения нашел в лесу на острове Самуи сотрудник отеля. К тому времени родные и близкие потеряли надежду найти Ольгу живой.

Украинка лежала в 30 метрах от основной дороги, где неподалеку сотрудник собирался собирать грибы. Труп уже начал разлагаться, пишет ТСН.

Рядом были найдены вещи Ольги. В частности, в рюкзаке нашли наличные средства, лекарства, зарядное устройство и наушники.

По словам мужа Фроловой, Дмитрия, в браке с Ольгой он прожил 12 лет, пять из которых - в Таиланде. Супруги воспитывали сына.

За два месяца до смерти Ольга неожиданно покинула мужа, забрав сына она ушла к другому мужчине. Девушка иногда оставляла сына отцу. Пара собиралась подать на развод.

25 мая журналистка пропала, в полиции частично отследили ее маршрут по камерам видеонаблюдения. Стало известно, что девушка двигалась в том направлении, где ее обнаружили.

Накануне гибели Ольга оставила сына у мужа, сказав, что вернется за ребенком позже. Спустя четверо суток Дмитрий обратился в полицию и заявил о пропаже, однако правоохранители лишь проверили имя девушки по базам.

Сейчас тело украинки находится в больнице Бангкока, результаты вскрытия будут известны через две недели.

Полиция Таиланда подозревает, что Ольга Фролова была убита, и ее тело попытались скрыть. Имена подозреваемых пока не называют.

Пост мужа о гибели Ольги собрал много комментариев:

"Дима, прими мои искренние соболезнования! Сил вам с сыном пережить это", "Это шок, примите соболезнования, Дима", "Дмитрий, примите соболезнования, земля ей пухом", "Боже, Олька... Мои соболезнования!", "О Боже держитесь Дима", "Дима, соболезную вашей утрате( держись, вы с сыном справитесь((".

Напомним,ушла из жизни известная журналистка, подробности трагедии.

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