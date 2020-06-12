Украинские военные уничтожили восьмерых оккупантов на Донбассе

Об этом сообщили в штабе ООС.

За минувшие сутки военные групировки боевиков и военные РФ 16 раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов два военнослужащих Объединенных сил были ранены и еще один защитник Украины получил боевое травмирование.

Украинские военнослужащие жестко ответили вражеским подразделениям. По данным разведки, 11 июня воины ВСУ уничтожили 8 российских оккупантов и еще не менее 8 ранили.

"Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минского договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, БПЛА, крупнокалиберных пулеметов, снайперской и стрелкового оружия вблизи 11 населенных пунктов. Украинские воины на все обстрелы давали жесткий ответ и подавляли вражеский огонь имеющимися средствами", - говорится в сообщении.

С начала текущих суток российские вооруженные формирования обстреляли из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов наши опорные пункты недалеко от населенного пункта Луганское. У Верхнеторецком агрессор применил гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.

Огнем из штатного вооружения по позициям оккупантов украинские подразделения прекратили активность противника.

Отмечается, что с нчала суток, 12 июня, потерь среди наших защитников нет.

Украинцы обрадовались такой новости. В сети восхищаются военными и желают им новых побед.

«Героям слава», «Господи, береги наших героев», «Верю в ВС Украины! Спасибо», - пишут в интернете.

Напомним, военный РФ в прямом эфире случайно разболтал о преступлениях на Донбассе.

Как сообщала Politeka, наемники РФ пересекли линию разграничения, много раненых: "Просто перестать стрелять уже не получится".

Также Politeka писала, что российские наемники прорвались в тыл ВСУ, много раненых.