Герой АТО трагически погиб от разрыва гранаты после возвращения с Донбасса

Жуткое ЧП произошло в ночь на 12 июня в одном из сел Краснопольского района Сумской области. Поздно ночью местная жительница позвонила в полицию и сообщила о том, что ее 62-летний муж погиб в результате взрыва гранаты. Об этом рассказали в областном управлении Национальной полиции.

К месту происшествия прибыли следователи и взрывотехники. Им удалось установить, что участник АТО вышел из дома во двор, где и произошел взрыв. По всей видимости, мужчина сам подорвал гранату. На то, что это было именно самоубийство указывает тот факт, что в прошлом он неоднократно выражал намерение свести счеты в жизнью.

«Что касается гранаты, то ее мужчина, скорее всего, хранил несколько лет – с тех пор, как привез из АТО, где проходил воинскую службу в качестве добровольца Нацгвардии», - отмечают правоохранители.

В данный момент следователи выясняют точные обстоятельства трагедии.

Напомним, что ранее скандал вокруг бойца 95-й бригады ВСУ Виталия Лайчука, которого нашли мертвым, получил продолжение.

Светлана Чигира не поверила в версию следствия о том, что ее сын Виталий Лайчук якобы выстрелил себе в висок из табельного оружия, и решилась на фатальный шаг, не выдержав лжи.

Тело сына женщине отдали в день ее рождения. Светлана Чигира, работавшая преподавателем украинского языка в Троковицком естественно-экологическом лицее (Житомирская область), повесилась через пять дней после похорон Виталия.

Напомним, непоправимое случилось с мамой героя ВСУ, загадочно ушедшего из жизни: "Не выдержала лжи".

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