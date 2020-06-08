Медикам не удалось спасти известного волонтера АТО Виталия Панича

Как передает Politeka.net, об этом близкие волонтера сообщили в социальных сетях.

Известно, что накануне смерти известный волонтер находился в реанимационном отделении под кислородной маской.

"Шок. Ужас... Смерть победила... В 20.20 после остановки сердца, реанимации... Мы его потеряли... Шок... Ната, держись... Помолитесь за новопредставленого Виталия", - написала волонтер Анна Майборода в своем Facebook.

Она также добавила, что несколько лет назад Виталий Панич перенес тяжелую операцию и жил без одной почки.

По информации его побратимов, Виталия Панича перевели в реанимационное отделение после того, как были выявлены почечная недостаточность и пневмония. Более того, медики делали волонтеру ПЦР-тест на китайский вирус, но он показал отрицательный результат.

"Земля пухом, отдыхай с Богом", "Не верю, что это правда, что так произошло. Виталий, ты навсегда в наших сердцах", "Светлая память. Семье - силы пережить горе", "Я не верю, просто не укладывается в голове", "Ну как же так... Нет слов, какая несправедливость", "Ощущаю как собственную потерю", "Мы в шоке...", - написали украинцы в комментариях.

Ранее мы рассказывали, что подконтрольные Кремлю оккупационные войска "Л/ДНР" понесли серьезные потери на передовой. За май 2020 года на Донбассе в зоне проведения Операции объеденных сил украинские военные ликвидировали 49 террористов.

Ссылаясь на данные разведки ООС боец ВСУ "Штирлиц" уточнил, что всего за 30 календарных дней ликвидировано 49 человек. При этом количество раненых и травмированных почти вдвое выше. По данным офицера, их общее число - 94.

Кроме того, в мае украинские военные подбили и ликвидировали 7 единиц вооружения и бронетехники россиян.

Напомним, что украинская армия удивила результатом в мировом рейтинге войск.

Как сообщала Politeka, украинские военные поразили командира НАТО.

Также Politeka писала, что ВСУ назвали число героев, отдавших жизнь на Донбассе: «2018 стал черным годом для Украины».