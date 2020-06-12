В Киеве люди попытались взять штурмом Шевченковский районный суд, где проходит заседание по делу Сергея Стерненко

В пятницу, 12 июня, Стерненко прибыл в суд, который должен рассмотреть ходатайство следователя СБУ об избрании ему меры пресечения.

Под зданием суда собралось около 300 человек, которые пришли поддержать подозреваемого. Участников акции не стали пускать в зал суда, однако в какой-то момент люди не выдержали и решили прорвать охрану и попасть на заседание.

Столкновения участников акции с охраной и правоохранителями произошли в фойе суда, а также во дворе здания, где возмущенные люди начали поджигать файеры.

Кадры штурма суда появились в сети.

Отметим, что здание суда находится под усиленной охраной, а правоохранители проверяют всех входящих во двор. Рядом с судом припарковано около 10 полицейских автобусов и грузовиков, а также дежурит пожарная машина.

Отметим, что 11 июня Стерненко сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства, а также незаконном ношении холодного оружия.

В 2018 году на одесского активиста Сергея Стерненко было совершено три покушения. Во время последнего, 24 мая, один из нападавших погиб. Стерненко утверждает, что ранил его ножом в целях самообороны, однако полиция решила, что это дело должно рассматриваться как умышленное убийство.

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