В центре Киева утром в понедельник, 18 мая прогремели взрывы

Возле здания Главного управления СБУ началась акция в поддержку активиста Сергея Стерненко, которого вызвали для проведения следственных действий. (Чтобы посмотреть видео – проскролльте вниз)

У здания собралось около 300 человек – в основном сторонников активиста. Также замечены нардепы от партии "Голос". На территории большое количество правоохранителей. Полиция уже выявила у присутствующих огнетушитель и горючую смесь.

Допрос должен был начаться в 9:00, однако Стерненко появился позже примерно на час.

В СБУ говорят, что подозрение ему объявлять не будут. А информацию о планах вручить ему подозрение называют «попыткой обострить ситуацию».

"Сергей Стерненко вызван на 9.00 18 мая для проведения отдельных следственных и процессуальных действий, которые на данный момент времени не связаны с уведомлением его о подозрении", - говорится в сообщении спецслужбы.

СБУ уведомила о подозрении в хулиганских действиях двоих человек, напавших на Стерненко в Одессе в 2018 году. Подозрения предъявлены по ч.4 ст. 296 УК (хулиганские действия).

После того как Стерненко зашел в здание СБУ активист Алексей Цымбалюк с другими участниками акции зажег файеры и кидал шумовые гранаты, прогремели взрывы.

Напомним, вечером 24 мая 2018 года Стерненко оказал сопротивление двум мужчинам, которые пытались на него напасть. В результате один из нападавших получил смертельное ранение в живот и умер.

Под зданием СБУ в Киеве активисты жгут файера и кидают шумовые гранаты. Участники акции протестуют против вручения подозрения фигуранту дела об убийстве, экс-главе одесского "Правого сектора" Сергею Стерненко. pic.twitter.com/VA7mGS4M2F — Сергей из Киева. (@SergUA63) May 18, 2020

Напомним, бунт вспыхнул в Киеве, озлобленная толпа перекрыла движение: первые кадры с места событий.

Как сообщала Politeka, бунт случился под окнами Зеленского в Киеве, в ход пошли файеры: кадры с места событий.

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