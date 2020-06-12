Военный на передовой был с марта 2020 года

Силы ООС продолжают нести невосполнимые потери на передовой

Об этом пишет Politeka.net.

Российско-оккупационные войска "Л/ДНР" не пытаются придерживаться режима прекращения огня, за что гибнут украинские военные.

Роковую новость в своем официальном Facebook сообщил городской председатель Ивано-Франковска Руслан Мацинкив.

По его словам, погиб 38-летний боец, которого призвали в ряды ВСУ по контракту.

"На фронте российско-украинской войны погиб младший лейтенант Дмитрий Игоревич Бут, ему было 38 лет... На военную службу по контракту призван Ивано-Франковским городским военным комиссариатом. Служил с марта... Помянем нашего земляка! Война не останавливается...", - написал Руслан Мацінків в своем Facebook.

"Очень жаль, что гибнут такие молодые ребята. Вечная память Герою. Пусть с богом покоится", "Трудно поверить... Димка наш однокурсник, выпускник ИФДМА 2005 года, искренний, откровенный и открытый человек. Царство небесное и вечная память...", "Светлая память и Царство Небесное. Склоняю с грустью низко голову. Семье искренние соболезнования с пожеланием здоровья и силы перенести это горе","Вечная ему память. Пусть покоится с Богом. Соболезнования родным", "Вечная ему память. Пусть покоится с Богом. Соболезнования родным", - написали украинцы в комментариях под заметке городского головы.

Ранее мы рассказывали о том, что мать погибшего бойца 95-й бригады ВСУ Виталия Лайчука в официальную версию о самоубийстве сына и сама совершила суицид.

Тело сына женщине отдали в день ее рождения. Светлана Чигира, работала преподавателем украинского языка в Троковицком природно-экологическом лицее (Житомирская область), повесилась через пять дней после похорон Виталия.

Напомним, непоправимое случилось с мамой героя ВСУ, который загадочно ушел из жизни: "Не выдержала лжи".

Как сообщала Politeka, внезапно оборвалась жизнь легенды АТО, трагические подробности.

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