Под Шевченковским судом, где рассматривается дело Сергея Стерненко, начались столкновения защитников активиста с полицией

В понедельник, 15 июня, в Киеве началось новое заседание по делу Стерненко, которого обвиняют в убийстве человека. Перед судом снова собралась группа людей, выступающих в поддержку обвиняемого. В какой-то момент между ними и полицейскими, которые обеспечивали соблюдение порядка на суде, начались массовые столкновения.

Отмечается, что некоторые активисты атаковали отдельные группы правоохранителей. В результате полицейские начали проводить задержания. Точно известно о том, что были задержаны трое человек, в том числе и один из организаторов акции.

Также под судом протестующие зажигали файера, из-за чего вся улица заполнилась дымом.