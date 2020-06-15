Под Шевченковским судом, где рассматривается дело Сергея Стерненко, начались столкновения защитников активиста с полицией
В понедельник, 15 июня, в Киеве началось новое заседание по делу Стерненко, которого обвиняют в убийстве человека. Перед судом снова собралась группа людей, выступающих в поддержку обвиняемого. В какой-то момент между ними и полицейскими, которые обеспечивали соблюдение порядка на суде, начались массовые столкновения.
Отмечается, что некоторые активисты атаковали отдельные группы правоохранителей. В результате полицейские начали проводить задержания. Точно известно о том, что были задержаны трое человек, в том числе и один из организаторов акции.
Также под судом протестующие зажигали файера, из-за чего вся улица заполнилась дымом.
Звезда «Сватов» Добронравов ошарашил постаревшим видом рядом с красавицами внучками: «Другой человек»
Резкий скачок доллара, ужесточение карантина и надбавки к пенсиям — главное за ночь
С таким бюстом лифчик не нужен: украинская Кардашьян крупным планом показала пикантные места
Располневшая Кухар из "Танців з зірками" огорошила внешностью на сцене: кадры метаморфоз