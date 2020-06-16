Украинский писатель, коллекционер и краевед из Черкасской области Андрей Тегерешвили был жестоко убит в собственном доме-музее
Инцидент произошел 11 июня в Городище. Как передает Politeka.net со ссылкой на пресс-службу ГУНП Черкащины, после тушения пожара в одном из домов сотрудники ГСЧС обнаружили труп мужчины с многочисленными ножевыми ранениями.
Несколько часов понадобилось правоохранителям, чтобы задержать подозреваемого в убийстве, который, чтобы скрыть следы преступления, устроил пожар.
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Задержанный признался, что в день убийства он пришел к потерпевшему попросить денег, на что получил отказ и, рассердившись, ударил пенсионера ножом в область головы и тела. За содеянное подозреваемому светит максимальное наказание - пожизненное заключение.
Друг погибшего, поэт Алексей Тычко прокомментировал трагедию, отметив, что Тегерешвили готовился выпустить книгу, торопился, будто предчувствуя беду.
"Он последний месяц очень спешил, будто что-то чувствовал. Готовил к печати книгу, друзья и знакомые помогали чем могли, листки бумаги с разборчивым каллиграфическим почерком переводили в электронный вид. Не успели...", - сокрушается в соцсети Фейсбук Тычко.
По словам поэта, Тегерешвили объездил всю Черкащину в поисках могил погибших участников освободительного движения 1918-1932 годов. Его материалы использовали в своих работах известные писатели и историки.
"Жил Андрей не в простом доме, а в музее. За десятки лет он старый, еще родительский, дом превратил в музей. Амфоры с трипольской культуры, кости мамонта, орудия труда прошлых веков, рубашки-вышиванки, вышитые полотенца и различные интересные экспонаты прошлого века...", - рассказал Тычко о погибшем друге.
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