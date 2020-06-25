Западная Украина переживает сильнейший за последние десятилетия паводок, который сметает все на своем пути

Стихия разрушает дороги и мосты, отрезает от сообщения целые села и города, оставляет тысячи людей без крова над головой. Однако в том, что произошло, виновата не только природа. Кто еще написал на своей странице в социальной сети Фейсбук известный блогер и бизнесмен из Киева Алексей Давиденко.

Он рассказал о производителе из Черновицкой области, который продавал его компании костыли из дорогого бука, цена на которые ниже всех конкурентов на рынке.

Когда во время личной встречи Алексей поинтересовался у бизнесмена, почему костыли настолько дешевые, даже ниже себестоимости древесины, тот ответил:

«Так, а у нас нет никакой себестоимости древесины. Я себе за забором в лес вышел и нарубил, сколько нужно. Так уже почти 30 лет делаю».

На реплику о том, что это ведь незаконно, услышал:

«Да и кого мне спрашивать!? Это мой лес. У нас так в области все делают. Зато у меня лучшая цена».

И теперь этот человек жалуется на то, что пришла беда, мол, в жизни такой воды не было. Однако Давиденко напомнил о том, что «лес свой, бук свой, 30 лет все так делают».

«А когда вода сносит целые села, то это ведь не они виноваты, а кто-то другой. Леса на западной Украине вырубаются массово на глазах у местных жителей и при их непосредственном участии. Кто-то местный валит кругляк. Кто местный его сушит. Кто-то местный его грузит. Кто-то местный его возит. Кто-то местный это крышует. Кто-то местный делает вид, что это не замечает», – констатирует автор.

Бизнесмен безапелляционен:

«Это вы же сами и уничтожили свои леса. Это вы продали будушее своего края на десятилетия вперёд».

Местные жители прекрасно понимали, к чему приведет вырубка деревьев, но думали, что стихийное бедствие будет когда-то потом, а заработать на вырубке леса можно здесь и сейчас. Такая ситуация много лет всех устраивала, причем соучастниками были все: и те, кто рубил, и те, кто просто наблюдал.

«Нечего в таком случае взывать к государству при очередных наводнениях, смытых дорогах и уничтоженных селах. Много лет вы рубили этот ценный лес и продавали его за сущие копейки. Теперь нет ни леса, ни туризма, ни крова. Получите и распишитесь», – подытожил Давиденко.

Напомним, мощный ливень затопил область: кадры разгула стихии.

Как сообщала Politeka, стихия с градом обрушилась на украинский город, улицы ушли под воду: кадры непогоды.

Также Politeka писала, что стихийное бедствие обрушилось на одну из украинских областей: какие районы объявили зоной ЧС.