Украину ожидают новые потопы, синоптики призвали готовиться к худшему

По прогнозам синоптиков, 27 и 28 июня из-за дождей в Украине затопит еще несколько населенных пунктов.

На сайте Укргидрометцентра сообщили, что подъем уровней воды на 0,1-0,7 метров ожидается в реках бассейна Припяти и Днестре.

На Левобережье кратковременный дождь, гроза, на остальной территории без осадков. Ветер будет переменных направлений, 3−8 м/с, во время грозы в отдельных районах град и шквалы 15−20 м/с. Температура ночью 14−19°, на побережье морей до 23°; днем 25−30°, на юге до 34°.

В западных областях, днем также в северных и Винницкой областях кратковременные дожди и грозы.

В результате высокого дождевого паводка под водой могут оказаться поселок Любешов Волынской области, Могилев-Подольский, Ямполь и отдельные населенные пункты Винницкой области, Беляевский район Одесской области.

Также ранее сообщалось, что на Прикарпатье сильные ливни привели к локальному потопу и разрушениям.

Сильные осадки привели к тому, что село Новошин в Долинском районе Ивано-Франковской области буквально ушло под воду.

Дождь с грозой и градом прошел в этом районе вечером 13 июня, о чем сообщали в ГСЧС. Это провело к повышению уровня воды в местных притоках. Сообщалось, что на территории Косовского, Долинского, Верховинского и Снятинского районов были зафиксированы случаи подтопления жилья и огородов.

Напомним, сильный град внезапно обрушился на Украину, летняя стихия уже наделала бед.

Как сообщала Politeka, стихия с градом обрушилась на Одессу, улицы ушли под воду: кадры непогоды.

Также Politeka писала, что гигантский торнадо обрушился на украинский курорт, видео момента удара: "Вышел из воды".