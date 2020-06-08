Мощная стихия снова обрушилась на Украину

В сети показали видео сильного града, который выпал в воскресенье, 7 июня, в поселке Славское Львовской области. Соответствующий ролик в Facebook показал Владимир Бено. (Чтобы посмотреть видео – проскролльте вниз)

"2020 год, ты не перестаешь меня удивлять", - подписал видео автор публикации.

На кадрах видно, что град был очень обильным, он создал на земле густой покров. Кроме того, стихия повредила автомобили.

Отметим, июнь 2020 года вовсе не жалует украинцев.

Так, 4 июня в Мукачево выпала месячная норма осадков, что привело к подтоплениям улиц города. В течении нескольких минут там выпало более 54 мм осадков.

Из-за такого уровня воды ливневая канализация оказалась перегруженной. На улицах города возник потоп.

Несколькими днями ранее необычное погодное явление заметили в Херсонской области. Там пронесся смерч и выпал град. Явление наблюдали жители Скадовска и села Хорлы.

2 июня мощный торнадо пронесся в Константиновском районе Донецкой области.

А вот в Карпаты лето пришло со снегопадами и минусовой температуры.

Кроме того, 1 июня в Ивано-Франковской области произошло два землетрясения за сутки.

2020 рік, ти не перестаєш мене дивувати🌨😳 #Карпати #літо2020 Gepostet von Volodymyr Beno am Montag, 8. Juni 2020

Напомним, летний снег и град разрывают Украину, появились кадры погодной аномалии: какие области уже пострадали.

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