Мощная стихия снова обрушилась на Украину
В сети показали видео сильного града, который выпал в воскресенье, 7 июня, в поселке Славское Львовской области. Соответствующий ролик в Facebook показал Владимир Бено. (Чтобы посмотреть видео – проскролльте вниз)
"2020 год, ты не перестаешь меня удивлять", - подписал видео автор публикации.
На кадрах видно, что град был очень обильным, он создал на земле густой покров. Кроме того, стихия повредила автомобили.
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Отметим, июнь 2020 года вовсе не жалует украинцев.
Так, 4 июня в Мукачево выпала месячная норма осадков, что привело к подтоплениям улиц города. В течении нескольких минут там выпало более 54 мм осадков.
Из-за такого уровня воды ливневая канализация оказалась перегруженной. На улицах города возник потоп.
Несколькими днями ранее необычное погодное явление заметили в Херсонской области. Там пронесся смерч и выпал град. Явление наблюдали жители Скадовска и села Хорлы.
2 июня мощный торнадо пронесся в Константиновском районе Донецкой области.
А вот в Карпаты лето пришло со снегопадами и минусовой температуры.
Кроме того, 1 июня в Ивано-Франковской области произошло два землетрясения за сутки.
Напомним, летний снег и град разрывают Украину, появились кадры погодной аномалии: какие области уже пострадали.
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