Потоп, торнадо и град – погода обрушила новые испытания на Украину
Стихия атаковала Закарпатскую и Херсонскую области 4 июня.
Так, в четверг вечером в Мукачево выпала месячная норма осадков, что привело к подтоплениям улиц города. Видео непогоды жители Закарпатья опубликовали в сети.
Об аномальном количестве осадков предупреждал Мукачевский городской совет. В течении нескольких минут там выпало более 54 мм осадков.
Из-за такого уровня воды ливневая канализация оказалась перегруженной. На улицах города возник потоп.
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Несколькими днями ранее необычное погодное явление заметили в Херсонской области. Там пронесся смерч и выпал град. Явление наблюдали жители Скадовска и села Хорлы.
Произошедшее прокомментировал метеоролог Харьковского регионального центра по гидрометеорологии Игорь Кибальчич в Facebook.
Сначала он предположил, что видит водяной смерч. Но, проанализировав видеозаписи, специалист пришел к выводу, что это был смерч мезоциклонного происхождения, то есть торнадо. Метеоролог объяснил, что об этом свидетельствует вращения материнской облака и небольшой вторичный вихрь, что "танцует" вокруг основной воронки.
"Еще один смерч внушительных размеров, вероятно, водяной (waterspout), был замечен Дмитрием Рыжко в селе Хорлы, Херсонская область 3 июня. На фото видно, что вихрь начал формироваться над водной поверхностью и затем уже вышел непосредственно на побережье полуострова Горький Кут", - прокомментировал специалист.
Очевидец рассказа, что после торнадо деревню начал заливать обильный дождь с градом, размером с горошину.
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