Потоп, торнадо и град – погода обрушила новые испытания на Украину

Стихия атаковала Закарпатскую и Херсонскую области 4 июня.

Так, в четверг вечером в Мукачево выпала месячная норма осадков, что привело к подтоплениям улиц города. Видео непогоды жители Закарпатья опубликовали в сети.

Об аномальном количестве осадков предупреждал Мукачевский городской совет. В течении нескольких минут там выпало более 54 мм осадков.

Из-за такого уровня воды ливневая канализация оказалась перегруженной. На улицах города возник потоп.

Коммунальные предприятия работали над ликвидацией проблемы.

Несколькими днями ранее необычное погодное явление заметили в Херсонской области. Там пронесся смерч и выпал град. Явление наблюдали жители Скадовска и села Хорлы.

Произошедшее прокомментировал метеоролог Харьковского регионального центра по гидрометеорологии Игорь Кибальчич в Facebook.

Сначала он предположил, что видит водяной смерч. Но, проанализировав видеозаписи, специалист пришел к выводу, что это был смерч мезоциклонного происхождения, то есть торнадо. Метеоролог объяснил, что об этом свидетельствует вращения материнской облака и небольшой вторичный вихрь, что "танцует" вокруг основной воронки.

"Еще один смерч внушительных размеров, вероятно, водяной (waterspout), был замечен Дмитрием Рыжко в селе Хорлы, Херсонская область 3 июня. На фото видно, что вихрь начал формироваться над водной поверхностью и затем уже вышел непосредственно на побережье полуострова Горький Кут", - прокомментировал специалист.

Очевидец рассказа, что после торнадо деревню начал заливать обильный дождь с градом, размером с горошину.

Напомним, летний снег и град разрывают Украину, появились кадры погодной аномалии: какие области уже пострадали.

Как сообщала Politeka, наводнение надвигается на Украину, спасатели готовятся к худшему: какие области затопит.

Также Politeka писала, что июнь отыграется на украинцах за теплую зиму, подробный прогноз: "Ливни, грозы и опасные..."