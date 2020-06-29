Служебная халатность бывших служебных лиц на Закарпатье повлекла тяжкие последствия с убытком в 3 млн гривен

Об этом информирует пресс-служба ГБР, пишет Politeka.net.

По информации силовиков, они направили в суд обвинительный акт относительно экс-должностных лиц одного из государственных лесохозяйственных предприятий Закарпатской области.

Они обвиняются в служебной халатности, что повлекло тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины).

В рамках следствия удалось установить, что должностные лица ненадлежащим образом исполняли возложенные на них обязанности, из-за чего допустили незаконную порубку более 400 деревьев породы бук на вверенной им территории. Из-за халатности был нанесен ущерб на сумму свыше 3 миллиона гривен.

"В случае доказательства вины, обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и со штрафом от 250 до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового", - подчеркнули в пресс-службе силового ведомства.

Ранее мы рассказывали, что ГБР разоблачило силовика, который внезапно "потерял" деньги, изъятые во время обыска.

В 2018 году сотрудник полиции, осуществляя досудебное расследование в уголовном производстве, изъял во время обыска на одном из предприятий 1,2 млн грн.

“Сообщено о подозрении бывшему следователю Голосеевского Управления полиции ГУ Нацполиции в Киеве в служебной халатности, что повлекло тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины)”, — сказано в сообщении.

За ненадлежащее хранение вещественных доказательств, средства изъяты стражем были потеряны. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Напомним, что на Львовщине правоохранители задержали налоговика на взятке за покрытие «теневой труда»

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