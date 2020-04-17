Більшість правоохоронних структур, які повинні боротися з корупцією і повертати гроші в державний бюджет України, працюють неефективно

Про це у своєму новому відеозверненні розповів відомий український телеведучий Андрій Пальчевський, передає Politeka.net. За його словами, ефективність роботи деяких правоохоронних органів викликає питання.

«Поки весь світ і Україна відволіклися на боротьбу з вірусом, є групи людей, які ні на секунду не зупиняються, вдень і вночі роблять доручену державою справу. Це всі компанії, які зазвичай починаються на три букви: СБУ, ДБР…», - зазначив Пальчевський.

За його словами, одна з цих організацій за квартал повернула в бюджет України 14 тисяч гривень.

«Тобто щомісяця ці люди, які витрачають десятки мільйонів доларів на своє утримання в місяць, приносять державі 5 тисяч гривень. Зате ми точно знаємо, що, незважаючи на те, що відбувається навколо, вони виконують свою головну задачу – затикають рот всім політично неблагонадійним. Або зводять рахунки з політичними опонентами. Так тримати, хлопці! Даєш 16 тисяч гривень після карантину», - іронізує Андрій Пальчевський.

16 тыс гривен на всю страну!! Gepostet von Андрей Пальчевский am Freitag, 17. April 2020

Нагадаємо, що Пальчевський розніс владу через підготовку до карантину в Україні: "Необхідно покарати".

Як раніше повідомляла Politeka, Пальчевський попередив Зеленського про фатальну помилку: "В осінь увійдемо з іншим...".

Також Politeka інформувала, що Андрій Пальчевський: "Плани нашого уряду закидати шапками вірус і вийти на роботу накриваються мідним тазом".